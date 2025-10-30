Vehicle to Load di BYD, quando l’auto diventa una fonte di energia

MILANO (ITALPRESS) – BYD, amplia il concetto stesso di mobilità, andando oltre il semplice spostamento. Tutti i modelli della gamma, senza eccezione, sono infatti equipaggiati con la tecnologia Vehicle to Load (V2L): una funzionalità avanzata che consente al veicolo di erogare energia elettrica verso l’esterno, trasformandosi in una fonte mobile di alimentazione.

Grazie a V2L, ogni veicolo BYD può supportare dispositivi e apparecchiature elettriche, offrendo nuove possibilità d’uso in ambito domestico, professionale e outdoor, a conferma della visione del brand: rendere l’energia accessibile, ovunque ce ne sia bisogno. La funzione V2L eroga fino a circa 3 kW di potenza, sufficienti per alimentare contemporaneamente più dispositivi anche ad alto assorbimento, tramite adattatore dedicato collegato alla presa di ricarica. Grazie a questa funzione, l’energia accumulata nella batteria può essere utilizzata non solo per alimentare la vettura, ma anche per fornire corrente a dispositivi esterni: laptop, scooter elettrici, e-bike, frigoriferi portatili, utensili da lavoro, piccoli elettrodomestici e molto altro ancora.

Un’auto che dà energia ovunque serva Il Vehicle to Load apre nuovi scenari di utilizzo della vettura elettrica: rende ogni modello del brand ancora più versatile, trasformando l’auto in un alleato nella vita quotidiana, pronto a supportare le esigenze di chi lavora in mobilità, di chi ama l’avventura o semplicemente di chi desidera avere sempre una riserva di energia a portata di mano. La presenza del V2L su tutta la gamma BYD è il risultato di una strategia tecnologica coerente e integrata, che ha come obiettivo quello di massimizzare l’utilità della mobilità in ogni contesto, non solo su strada. Ancora una volta, BYD conferma la sua visione dell’auto come piattaforma tecnologica intelligente, al servizio della vita quotidiana e delle esigenze reali delle persone.

