Verstappen vince la Sprint ad Austin, fuori al via le due McLaren. Ferrari giù dal podio

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen si prende la sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa al titolo. Il pilota olandese della Red Bull capitalizza la pole position conquistata ieri e regola George Russell (Mercedes) dopo anche un breve ma intenso corpo a corpo. Ma Verstappen, soprattutto, guadagna altri otto punti sulle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, usciti di scena alla prima curva in un incidente che ha coinvolto anche Nico Hulkenberg (Kick Sauber) ma giudicato incidente di gara dai commissari. A completare il podio è Carlos Sainz (Williams), mentre le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc chiudono in quarta e quinta posizione. A punti anche Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

L’ORDINE DI ARRIVO

Max Verstappen (Ned) Red Bull George Russell (Gbr) Mercedes Carlos Sainz (Esp) Williams Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari Charles Leclerc (Mon) Ferrari Alexander Albon (Tha) Williams Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls Pierre Gasly (Fra) Alpine Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber Franco Colapinto (Arg) Alpine Oliver Bearman (Gbr) Haas

DNF

Lance Stroll (Can) Aston Martin

Esteban Ocon (Fra) Haas

Lando Norris (Gbr) McLaren

Oscar Piastri (Aus) McLaren

Fernando Alonso (Esp) Aston Martin

