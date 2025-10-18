Verstappen vince la Sprint ad Austin, fuori al via le due McLaren. Ferrari giù dal podio

1 minuto per la lettura
AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen si prende la sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa al titolo. Il pilota olandese della Red Bull capitalizza la pole position conquistata ieri e regola George Russell (Mercedes) dopo anche un breve ma intenso corpo a corpo. Ma Verstappen, soprattutto, guadagna altri otto punti sulle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, usciti di scena alla prima curva in un incidente che ha coinvolto anche Nico Hulkenberg (Kick Sauber) ma giudicato incidente di gara dai commissari. A completare il podio è Carlos Sainz (Williams), mentre le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc chiudono in quarta e quinta posizione. A punti anche Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
L’ORDINE DI ARRIVO
- Max Verstappen (Ned) Red Bull
- George Russell (Gbr) Mercedes
- Carlos Sainz (Esp) Williams
- Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari
- Charles Leclerc (Mon) Ferrari
- Alexander Albon (Tha) Williams
- Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull
- Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes
- Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls
- Pierre Gasly (Fra) Alpine
- Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber
- Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls
- Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber
- Franco Colapinto (Arg) Alpine
- Oliver Bearman (Gbr) Haas
DNF
Lance Stroll (Can) Aston Martin
Esteban Ocon (Fra) Haas
Lando Norris (Gbr) McLaren
Oscar Piastri (Aus) McLaren
Fernando Alonso (Esp) Aston Martin
