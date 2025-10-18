X
Verstappen vince la Sprint ad Austin, fuori al via le due McLaren. Ferrari giù dal podio

| 18 Ottobre 2025 21:32 | 0 commenti

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen si prende la sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa al titolo. Il pilota olandese della Red Bull capitalizza la pole position conquistata ieri e regola George Russell (Mercedes) dopo anche un breve ma intenso corpo a corpo. Ma Verstappen, soprattutto, guadagna altri otto punti sulle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, usciti di scena alla prima curva in un incidente che ha coinvolto anche Nico Hulkenberg (Kick Sauber) ma giudicato incidente di gara dai commissari. A completare il podio è Carlos Sainz (Williams), mentre le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc chiudono in quarta e quinta posizione. A punti anche Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

L’ORDINE DI ARRIVO

  1. Max Verstappen (Ned) Red Bull
  2. George Russell (Gbr) Mercedes
  3. Carlos Sainz (Esp) Williams
  4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari
  5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari
  6. Alexander Albon (Tha) Williams
  7. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull
  8. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes
  9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls
  10. Pierre Gasly (Fra) Alpine
  11. Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber
  12. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls
  13. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber
  14. Franco Colapinto (Arg) Alpine
  15. Oliver Bearman (Gbr) Haas

DNF
Lance Stroll (Can) Aston Martin
Esteban Ocon (Fra) Haas
Lando Norris (Gbr) McLaren
Oscar Piastri (Aus) McLaren
Fernando Alonso (Esp) Aston Martin

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

