Verstappen vince la Sprint del Belgio davanti alle due McLaren, 4° Leclerc

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista il successo nella Sprint Race del Gran Premio del Belgio 2025 di Formula 1. Il quattro volte campione del mondo della Red Bull, grazie a uno strepitoso sorpasso in avvio di gara, riesce a mettersi alle spalle le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Buon quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc che, dopo un buon avvio, deve arrendersi alla superiorità di Norris. Lewis Hamilton, partito diciottesimo, non va oltre un quindicesimo posto. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), invece, chiude in diciassettesima posizione. Entrano in zona punti Esteban Ocon (Haas), Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Alle 16 appuntamento con le qualifiche.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SPRINT RACE

Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Isack Hadjar (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine)

COME CAMBIANO LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA PILOTI

1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 241 punti

2. Lando Norris (Gbr) McLaren 232

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 173

4. George Russell (Gbr) Mercedes 147

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 124

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 103

7. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 63

8. Alexander Albon (Tha) Williams 46

9. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 37

10. Esteban Ocon (Fra) Haas 27

11. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 21

12. Lance Stroll (Can) Aston Martin 20

13. Pierre Gasly (Fra) Alpine 19

14. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 16

15. Carlos Sainz (Esp) Williams 16

16. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 12

17. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 10

18. Oliver Bearman (Gbr) Haas 8

19. Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber 4

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1. McLaren 473 punti

2. Ferrari 227

3. Mercedes 210

4. Red Bull 180

5. Williams 62

6. Kick Sauber 41

7. Racing Bulls 37

8. Aston Martin 36

9. Haas 35

10. Alpine 19

