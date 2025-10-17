Wall Street chiude in rialzo, Dow Jones +0,52%, Nasdaq +0,52%

Roma, 17 ott. (askanews) – Chiusura in rialzo a Wall Street, dopo che il presidente Usa Donald ha lanciato messaggi che sembrano smorzare il rischio di una nuova escalation commerciale con la Cina, intanto ha rifocalizzato la sua attenzione sul conflitto tra Russia e Ucraina per cercare un accordo di pace. Il Dow Jones ha chiuso con un più 0,52 percento, l’S&P 500 al più 0,53 percento e il Nasdaq al più 0,52 percento. In rialzo il dollaro con l’euro che cala a 1,1669 sul biglietto verde.

Da segnalare la brusca inversione di rotta dell’oro: dopo aver toccato un nuovo massimo appena sotto 4.400 dollaro, l’oncia ha corretto al ribasso e in serata cede l’1,55 percento a 4.238 dollari. (fonte immagine: The White House).