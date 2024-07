Yamal compie 17 anni “Il regalo? Vincere gli Europei”

ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia della finale di Euro2024 il trascinatore della Spagna, Lamine Yamal, compie 17 anni. Il laterale offensivo del Barcellona ha spento le candeline con i compagni del team iberico ma non vuole tante distrazioni in vista dell’ultimo atto degli Europei, in scena domani sera a Berlino, contro l’Inghilterra. “Abbiamo fiducia. Sappiamo di poter fare bene. Siamo molto contenti di come sono andate le cose fin qui”, ha detto Yamal. “La sfacciataggine con la palla ai piedi viene dalla strada, dal giocare con gli amici. Da ciò viene anche il guardare in una direzione e passare la palla dall’altra. E’ in strada che si impara”, ha aggiunto il laterale della Spagna.

Yamal appare nelle ultime uscite sempre più maturo. “Sono cambiato molto, sia come persona che nel mio modo di giocare. E’ cresciuta la fiducia in me stesso e anche il mio aspetto fisico. Sono molto contento dei miei recenti cambiamenti”, ha detto ancora il neo 17enne.

“Mbappè al termine della semifinale mi ha chiesto la maglia nello spogliatoio. Anche Chiesa lo ha fatto quando abbiamo giocato contro l’Italia. Regalo di compleanno? Ho detto a mia madre che se vinciamola finale degli Europei non voglio niente. Voglio solo festeggiare a Madrid assieme i miei compagni di squadra. Questo è tutto”, ha concluso Yamal.

Su tutti i giornali, i media e i social spagnoli spopolano intanto gli auguri al calciatore. Ed è ritornata virale, infine, anche la foto di lui neonato con Leo Messi che lo “battezza”.

