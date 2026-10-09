LIVE – Governare l’acqua – Sessione Mattina

09:30 – 10:00 | Accoglienza e registrazione partecipanti
Saluti istituzionali e introduzione al convegno
- • Elvira Brunelli – Prorettrice per il Centro Residenziale Unical
- • Nicola Fiorita – Presidente ARRICAL
- • Francesco Valentini – Direttore Dipartimento Fisica Unical
- • Francesco Scarcello – Direttore Dimes Unical
10:30 – 11:30 | Introduzione: Paolo Veltri – Già Preside di Facoltà d’Ingegneria: L’acqua bene comune
SESSIONE I – L’Italia dell’acqua
Cambiamento climatico, crisi idrica e rischio idrogeologico – Modera Paolo Veltri:
- • Erasmo D’Angelis – Giornalista e divulgatore ambientale
- • Alberto Montanari – Professore di Costruzioni Idrauliche – Università di Bologna
- • Renzo Rosso – Già Professore di Costruzioni idrauliche – Politecnico di Milano
- • Giovanna Capparelli – Prof.ssa di Costruzioni idrauliche – Università della Calabria
11:30 – 12:00 L’acqua come risorsa strategica per il Paese – Modera Antonio Troise:
- · Nicola Paldino – Vice Presidente Federazione BCC Campania e Calabria
- · Claudio De Vincenti – Economista, già Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno
- · Rosario Mazzola – Presidente Fondazione Utilitatis
SESSIONE II – La Calabria di fronte alla sfida idrica
12:00 – 13:00 | Infrastrutture, reti, invasi e governance – Modera Antonio Troise:
- • Angelo Brutto – Consigliere regionale della Calabria
- • Giacomo Giovinazzo – Commissario Straordinario Consorzio di Bonifica della Calabria
- • Attilio Fiorini Morosini – Ricercatore Unical
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