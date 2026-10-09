X
<
>

LIVE – Governare l’acqua – Sessione Mattina

| 9 Ottobre 2026 09:30 | 0 commenti

Feuromed - Festival Euromediterraneo dell'Economia, Governare l'acqua, Video

09:30 – 10:00 | Accoglienza e registrazione partecipanti

Saluti istituzionali e introduzione al convegno

  • •       Elvira Brunelli – Prorettrice per il Centro Residenziale Unical
  • •       Nicola Fiorita – Presidente ARRICAL
  • •       Francesco Valentini – Direttore Dipartimento Fisica Unical
  • •       Francesco Scarcello – Direttore Dimes Unical

10:30 – 11:30 | Introduzione: Paolo Veltri – Già Preside di Facoltà d’Ingegneria: L’acqua bene comune

SESSIONE I – L’Italia dell’acqua             

Cambiamento climatico, crisi idrica e rischio idrogeologico – Modera Paolo Veltri:

  • •       Erasmo D’Angelis – Giornalista e divulgatore ambientale
  • •       Alberto Montanari – Professore di Costruzioni Idrauliche – Università di Bologna
  • •       Renzo Rosso – Già Professore di Costruzioni idrauliche – Politecnico di Milano
  • •       Giovanna Capparelli – Prof.ssa di Costruzioni idrauliche – Università della Calabria

11:30 – 12:00 L’acqua come risorsa strategica per il Paese – Modera Antonio Troise:

  • ·       Nicola Paldino – Vice Presidente Federazione BCC Campania e Calabria
  • ·      Claudio De Vincenti Economista, già Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno
  • ·      Rosario MazzolaPresidente Fondazione Utilitatis

SESSIONE II – La Calabria di fronte alla sfida idrica

12:00 – 13:00 | Infrastrutture, reti, invasi e governance – Modera Antonio Troise:

  • •       Angelo Brutto – Consigliere regionale della Calabria
  • •       Giacomo Giovinazzo – Commissario Straordinario Consorzio di Bonifica della Calabria
  • •       Attilio Fiorini Morosini – Ricercatore Unical

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA