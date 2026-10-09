LIVE – Governare l’acqua – Sessione Pomeriggio

Guarda la live della sessione del pomeriggio del convegno Governare l’acqua organizzato presso l’Unical nell’ambito di Feuromed
14:00 – 15:45 | SESSIONE III – L’acqua per gli usi civili, per l’agricoltura e per l’energia
Uso produttivo, sostenibilità e adattamento climatico
Modera Antonio Troise:
- • Gianluca Gallo – Assessore Agricoltura Regione Calabria
- • Alberto Statti – Presidente Confagricoltura Calabria
- • Giuseppe Parise – Già Professore di Impianti elettrici – Università di Roma La Sapienza
15:45 – 17:00 | SESSIONE IV – Testimonianze industriali: Innovazione tecnologica per la sicurezza idrica
Modera Antonio Troise:
- • Sergio De Marco – Direttore ABC Acquedotto di Napoli
- • Mario Adamo – Senior Business Development Manager Water Utilities – Ecosistem / SUEZ
- • Demetrio Naccari Carlizzi – Presidente Sorical
- • Bruno Brunone – Professore di Costruzioni idrauliche – Università di Perugia
Conclusioni: Dalla crisi alle soluzioni: una strategia per il futuro dell’acqua, a cura di Paolo Veltri
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