X
<
>

LIVE – Governare l’acqua – Sessione Pomeriggio

| 9 Ottobre 2026 14:20 | 0 commenti

Feuromed - Festival Euromediterraneo dell'Economia, Governare l'acqua, Video

Guarda la live della sessione del pomeriggio del convegno Governare l’acqua organizzato presso l’Unical nell’ambito di Feuromed

14:00 – 15:45 | SESSIONE III – L’acqua per gli usi civili, per l’agricoltura e per l’energia

Uso produttivo, sostenibilità e adattamento climatico

Modera Antonio Troise:

  • •       Gianluca Gallo – Assessore Agricoltura Regione Calabria
  • •       Alberto Statti – Presidente Confagricoltura Calabria
  • •       Giuseppe Parise – Già Professore di Impianti elettrici Università di Roma La Sapienza

15:45 – 17:00 | SESSIONE IV – Testimonianze industriali: Innovazione tecnologica per la sicurezza idrica

 Modera Antonio Troise:

  • •       Sergio De Marco – Direttore ABC Acquedotto di Napoli
  • •       Mario Adamo – Senior Business Development Manager Water Utilities – Ecosistem / SUEZ
  • •       Demetrio Naccari Carlizzi – Presidente Sorical
  • •       Bruno Brunone – Professore di Costruzioni idrauliche Università di Perugia

Conclusioni: Dalla crisi alle soluzioni: una strategia per il futuro dell’acqua, a cura di Paolo Veltri

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA