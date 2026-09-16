VIDEO – La voce che accende le emozioni, intervista a Luca Ward

Luca Ward si apre al Quotidiano del Sud in una intervista tra aneddoti e riflessioni sul proprio ruolo professionale, sul futuro, l’intelligenza artificiale e sul mondo dello spettacolo in Italia

MONTALTO UFFUGO (COSENZA) – Luca Ward, attore e doppiatore che dà voce ad alcuni tra i maggiori attori internazionali, ripercorre alcuni momenti della sua brillante carriera e racconta curiosità, passioni aneddoti e scelte professionali, soffermandosi anche sulla decisione di tutelare la propria voce dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

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