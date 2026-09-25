LIVE – Feuromed Future Lab, intelligenza artificiale e nuova politica industriale – Sessione Mattina

A Bari Feuromed, festival euromediterraneo dell’economia lancia Future Lab per discutere di Intelligenza artificiale e nuova politica industriale, ecco la LIVE della sessione di mattina

Torna il Feuromed, Festival euromediterraneo dell’Economia, ospite della Fiera del Levante con due sessioni di lavoro incentrante sull’Intelligenza Artificiale e la nuova politica industriale per analizzare la sfida dell’Italia per crescita, industria e innovazione

IL PROGRAMMA DELLA SESSIONE MATTUTINA DELL’EVENTO

9:00 – 9:30 | Accoglienza e registrazione

9:30 – 10:30 | Apertura Antonio Decaro – Presidente della Regione Puglia.

Mario Aprile – Presidente Confindustria Bari e BAT.

Giorgio Metta (Direttore Scientifico, Istituto Italiano di Tecnologia di Genova) – Robotica e IA: come cambieranno industria, servizi e vita quotidiana

Alessandro Barbano intervista Anna Maria Bernini – Ministro dell’Università e della Ricerca

Alessandro Barbano intervista Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione

10:30 – 11:15 | Panel 1 – Ricerca e industria: dall’innovazione al valore per le imprese. L’intelligenza artificiale che crea competitività.

Manuel Roveri — Professore Ordinario presso il Politecnico di Milano e Vice-Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria – L’IA che aumenta la competitività delle imprese.

Michele Ruta – Full Professor Uniba.

Alessandro Barbano intervista Luciano Violante, già presidente della Commissione parlamentare antimafia

11:15 – 12:00 | Panel 2 – AI, sicurezza e sovranità tecnologica

Carmelo Antonio Ardito – Professore Ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni Politecnico di Bari e Direttore del nodo locale del CINI Cybersecurity National Lab

Andrea Pagnin – Chief Business Officer Generative BioTics

Giorgio Ventre – Professore Ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni Università di Napoli e direttore della Apple Academy

12:30 – 13:45 | Panel 3 – Governare l’innovazione: la strategia nazionale ed europea per l’Intelligenza Artificiale

Brando Benifei – Eurodeputato e relatore del Parlamento europeo per l’AI Act

Andrea Zincone – Partner Eversheds Sutherland Studio Legale

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