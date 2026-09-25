LIVE – Feuromed Future Lab, intelligenza artificiale e nuova politica industriale – Sessione Pomeriggio

A Bari Feuromed, festival euromediterraneo dell’economia lancia Future Lab per discutere di Intelligenza artificiale e nuova politica industriale, ecco la LIVE della sessione di pomeriggio

Torna il Feuromed, Festival euromediterraneo dell’Economia, ospite della Fiera del Levante con due sessioni di lavoro incentrante sull’Intelligenza Artificiale e la nuova politica industriale per analizzare la sfida dell’Italia per crescita, industria e innovazione

IL PROGRAMMA DELLA SESSIONE MATTUTINA DELL’EVENTO

14.45 Alessandro Barbano intervista il Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso

Alessandro Barbano intervista Gianluigi Greco – Rettore Università della Calabria e Coordinatore del Comitato di esperti del Governo per la Strategia Nazionale sull’Intelligenza Artificiale

15.15 – 17:45 | Panel 4 – AI e Data Center strategici: il Sud nella nuova geografia digitale

Angelo Brutto – Consigliere Regione Calabria Gianluca Comazzi – Assessore al Territorio e Sistemi verdi Regione Lombardia

Gianluigi De Gennaro – Responsabile scientifico CeRBA e professore associato Università degli Studi di Bari

Ignazio Macaluso – Associate Director Risk Management e AI Innovation Lead for Italy Turner & Townsend

Daniele Petecchi – Global Head Of Data, AI and R&D Solutions Pirelli

Alessandro Barbano intervista il Ministro della PA Paolo Zangrillo

17:45 – 18:15| Panel 5 – Costruire l’Italia dell’Intelligenza Artificiale

Marco Bentivogli – Coordinatore di Base Italia

Patrizio Bianchi – ex ministro dell’Istruzione

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