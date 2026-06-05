Nasce la Serie A 2026/2027, ecco il calendario completo: Inter-Napoli e Juventus-Milan alla terza giornata

PARMA (ITALPRESS) – Svelato il nuovo calendario della Serie A 2026/2027. Questa la prima giornatain programma nel weekend del 22-23 agosto:

1^ GIORNATA (22-23 AGOSTO)

Atalanta – Sassuolo

Bologna – Lazio

Frosinone – Juventus

Genoa – Napoli

Inter – Monza

Parma – Cagliari

Roma – Fiorentina

Torino – Milan

Udinese – Como

Venezia – Lecce

Doppio big match alla terza giornata di serie A, in programma il 6 settembre: Inter-Napoli e Juventus-Milan. Nello stesso turno anche Roma-Atalanta.

Roma-Inter è il big match della quinta giornata di serie A, in programma il 20 settembre, prima della lunga pausa per le nazionali.

Napoli-Roma sarà il match clou dell’ottava giornata di serie A, in programma il 25 ottobre.

Decima giornata della serie A 2026-27, in programma l’1 novembre, con un doppio big match in programma: si giocano Juventus-Napoli e il derby Milan-Inter.

Bisognerà aspettare la 15esima giornata per il primo derby della Capitale: appuntamento al weekend del 13 dicembre per Lazio-Roma. Nello stesso turno spicca anche un classico come Napoli-Milan.

Roma-Juventus sarà la sfida che infiammerà la 16esima giornata di serie A, in programma il 20 dicembre. Nello stesso turno anche Atalanta-Napoli e Milan-Como.

Il primo derby della Mole della serie A 2026-27 si giocherà alla 18esima giornata: Juventus-Torino, in programma nell’infrasettimanale del 6 gennaio.

Chiusura col botto per l’ultima giornata del girone d’andata della serie A 2026-27: il 10 gennaio, per il 19esimo turno, si giocano Inter-Juventus e Roma-Milan.

Milan-Juventus e Napoli-Inter sono i due big match della 22esima giornata della serie A 2026-27, in programma il 31 gennaio.

San Valentino con Inter-Milan e Napoli-Juventus: sono i due big match della 24esima giornata, in programma nel weekend del 14 febbraio 2027.

Il secondo derby della Mole, Torino-Juventus, si giocherà alla 30^ giornata il 4 aprile. Nel turno successivo (11 aprile) spicca invece Inter-Roma oltre a Fiorentina-Milan.

La 32esima giornata, in programma il 18 aprile, prevede nel menu il secondo derby della Capitale, Roma-Lazio, e il big match Milan-Napoli.

Roma-Napoli calamiterà l’attenzione della 34esima giornata della serie A 2026-27 il 2 maggio, mentre alla 36esima, il 16 maggio, si giocano Juventus-Inter e Milan-Roma.

Questo il programma della 38esima e ultima giornata della serie A 2026-27 che si giocherà il prossimo 30 maggio:

Bologna – Parma

Cagliari – Roma

Como – Genoa

Juventus – Frosinone

Lazio – Fiorentina

Lecce – Venezia

Milan – Udinese

Monza – Torino

Napoli – Atalanta

Sassuolo – Inter

SIMONELLI “CON IL CALENDARIO VOGLIAMO ESSERE DALLA PARTE DEI TIFOSI”

“Ci siamo organizzati per dare il prima possibile il calendario, vogliamo essere sempre di più dalla parte dei tifosi. Fino a una settimana fa non si sapeva l’ultima squadra promossa dalla Serie B”. Così Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, durante la cerimonia del sorteggio del calendario di Serie A 2026/2027.

DE SIERVO “GRAN GALA’ DEL CALCIO IL 2 SETTEMBRE ALLA SCALA”

“Abbiamo chiesto e ottenuto di lavorare con l’Aic per rilanciare e promuovere il Gran Gala del calcio, il 2 settembre al Teatro alla Scala riusciremo a raccontare quelli che sono gli 11 migliori giocatori della passata stagione”. Così Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, a margine del sorteggio del calendario di Serie A 2026/2027, a proposito della serata-evento che sarà organizzata insieme all’associazione italiana calciatori.

IL CALENDARIO COMPLETO

SERIE A – 1^ GIORNATA – 23/08/26

Atalanta – Sassuolo

Bologna – Lazio

Frosinone – Juventus

Genoa – Napoli

Inter – Monza

Parma – Cagliari

Roma – Fiorentina

Torino – Milan

Udinese – Como

Venezia – Lecce

SERIE A – 2^ GIORNATA – 30/08/26

Atalanta – Bologna

Cagliari – Inter

Fiorentina – Frosinone

Juventus – Parma

Lazio – Genoa

Lecce – Roma

Milan – Venezia

Monza – Udinese

Napoli – Como

Sassuolo – Torino

SERIE A – 3^ GIORNATA – 06/09/26

Bologna – Sassuolo

Cagliari – Lecce

Fiorentina – Torino

Frosinone – Venezia

Genoa – Como

Inter – Napoli

Juventus – Milan

Parma – Monza

Roma – Atalanta

Udinese – Lazio

SERIE A – 4^ GIORNATA – 13/09/26

Atalanta – Cagliari

Como – Parma

Genoa – Frosinone

Inter – Udinese

Lazio – Milan

Lecce – Monza

Napoli – Bologna

Sassuolo – Juventus

Torino – Roma

Venezia – Fiorentina

SERIE A – 5^ GIORNATA – 20/09/26

Bologna – Torino

Fiorentina – Napoli

Frosinone – Como

Juventus – Atalanta

Milan – Lecce

Monza – Sassuolo

Parma – Genoa

Roma – Inter

Udinese – Cagliari

Venezia – Lazio

SERIE A – 6^ GIORNATA – 11/10/26

Atalanta – Venezia

Cagliari – Juventus

Como – Roma

Genoa – Fiorentina

Inter – Parma

Lazio – Monza

Lecce – Bologna

Napoli – Frosinone

Sassuolo – Milan

Torino – Udinese

SERIE A – 7^ GIORNATA – 18/10/26

Bologna – Inter

Fiorentina – Como

Frosinone – Sassuolo

Juventus – Lazio

Milan – Atalanta

Monza – Cagliari

Parma – Torino

Roma – Genoa

Udinese – Lecce

Venezia – Napoli

SERIE A – 8^ GIORNATA – 25/10/26

Atalanta – Frosinone

Cagliari – Bologna

Como – Sassuolo

Genoa – Venezia

Inter – Fiorentina

Lazio – Parma

Lecce – Juventus

Napoli – Roma

Torino – Monza

Udinese – Milan

SERIE A – 9^ GIORNATA – 28/10/26

Fiorentina – Atalanta

Frosinone – Lecce

Genoa – Juventus

Milan – Bologna

Monza – Napoli

Parma – Udinese

Roma – Cagliari

Sassuolo – Lazio

Torino – Como

Venezia – Inter

SERIE A – 10^ GIORNATA – 01/11/26

Atalanta – Parma

Bologna – Monza

Como – Venezia

Frosinone – Torino

Juventus – Napoli

Lazio – Cagliari

Lecce – Genoa

Milan – Inter

Sassuolo – Fiorentina

Udinese – Roma

SERIE A – 11^ GIORNATA – 08/11/26

Cagliari – Frosinone

Fiorentina – Juventus

Genoa – Milan

Inter – Como

Monza – Atalanta

Napoli – Lazio

Parma – Bologna

Roma – Sassuolo

Torino – Lecce

Venezia – Udinese

SERIE A – 12^ GIORNATA – 22/11/26

Atalanta – Inter

Bologna – Udinese

Como – Cagliari

Juventus – Venezia

Lazio – Lecce

Milan – Frosinone

Monza – Fiorentina

Napoli – Torino

Parma – Roma

Sassuolo – Genoa

SERIE A – 13^ GIORNATA – 29/11/26

Cagliari – Milan

Como – Juventus

Frosinone – Parma

Inter – Genoa

Lecce – Atalanta

Roma – Monza

Sassuolo – Napoli

Torino – Lazio

Udinese – Fiorentina

Venezia – Bologna

SERIE A – 14^ GIORNATA – 06/12/26

Bologna – Roma

Fiorentina – Cagliari

Frosinone – Inter

Genoa – Torino

Juventus – Udinese

Lazio – Atalanta

Milan – Parma

Monza – Como

Napoli – Lecce

Venezia – Sassuolo

SERIE A – 15^ GIORNATA – 13/12/26

Atalanta – Genoa

Cagliari – Venezia

Como – Bologna

Inter – Torino

Juventus – Monza

Lazio – Roma

Lecce – Sassuolo

Napoli – Milan

Parma – Fiorentina

Udinese – Frosinone

SERIE A – 16^ GIORNATA – 20/12/26

Atalanta – Napoli

Fiorentina – Bologna

Frosinone – Lazio

Genoa – Udinese

Lecce – Inter

Milan – Como

Roma – Juventus

Sassuolo – Parma

Torino – Cagliari

Venezia – Monza

SERIE A – 17^ GIORNATA – 03/01/27

Bologna – Juventus

Cagliari – Genoa

Como – Lecce

Fiorentina – Lazio

Inter – Sassuolo

Monza – Milan

Parma – Napoli

Roma – Frosinone

Torino – Venezia

Udinese – Atalanta

SERIE A – 18^ GIORNATA – 06/01/27

Atalanta – Como

Frosinone – Bologna

Genoa – Monza

Juventus – Torino

Lazio – Inter

Lecce – Parma

Milan – Fiorentina

Napoli – Cagliari

Sassuolo – Udinese

Venezia – Roma

SERIE A – 19^ GIORNATA – 10/01/27

Bologna – Genoa

Cagliari – Sassuolo

Como – Lazio

Fiorentina – Lecce

Inter – Juventus

Monza – Frosinone

Parma – Venezia

Roma – Milan

Torino – Atalanta

Udinese – Napoli

SERIE A – 20^ GIORNATA – 17/01/27

Atalanta – Roma

Cagliari – Como

Juventus – Genoa

Lazio – Bologna

Lecce – Udinese

Milan – Torino

Napoli – Fiorentina

Parma – Inter

Sassuolo – Monza

Venezia – Frosinone

SERIE A – 21^ GIORNATA – 24/01/27

Bologna – Atalanta

Como – Napoli

Fiorentina – Sassuolo

Frosinone – Milan

Genoa – Parma

Inter – Venezia

Juventus – Cagliari

Lecce – Torino

Monza – Lazio

Roma – Udinese

SERIE A – 22^ GIORNATA – 31/01/27

Atalanta – Fiorentina

Cagliari – Parma

Genoa – Lecce

Lazio – Venezia

Milan – Juventus

Monza – Roma

Napoli – Inter

Sassuolo – Como

Torino – Frosinone

Udinese – Bologna

SERIE A – 23^ GIORNATA – 07/02/27

Atalanta – Lazio

Bologna – Milan

Como – Monza

Fiorentina – Udinese

Inter – Cagliari

Juventus – Sassuolo

Lecce – Napoli

Parma – Frosinone

Roma – Torino

Venezia – Genoa

SERIE A – 24^ GIORNATA – 14/02/27

Bologna – Como

Cagliari – Lazio

Frosinone – Fiorentina

Genoa – Atalanta

Inter – Milan

Monza – Lecce

Napoli – Juventus

Roma – Parma

Torino – Sassuolo

Udinese – Venezia

SERIE A – 25^ GIORNATA – 21/02/27

Atalanta – Monza

Como – Torino

Fiorentina – Inter

Juventus – Bologna

Lazio – Napoli

Lecce – Frosinone

Milan – Genoa

Sassuolo – Roma

Udinese – Parma

Venezia – Cagliari

SERIE A – 26^ GIORNATA – 28/02/27

Bologna – Lecce

Cagliari – Udinese

Como – Milan

Frosinone – Napoli

Genoa – Lazio

Inter – Atalanta

Monza – Juventus

Parma – Sassuolo

Roma – Venezia

Torino – Fiorentina

SERIE A – 27^ GIORNATA – 07/03/27

Atalanta – Torino

Fiorentina – Venezia

Juventus – Roma

Lazio – Frosinone

Lecce – Como

Milan – Cagliari

Monza – Genoa

Napoli – Parma

Sassuolo – Bologna

Udinese – Inter

SERIE A – 28^ GIORNATA – 14/03/27

Bologna – Napoli

Cagliari – Fiorentina

Como – Udinese

Frosinone – Monza

Genoa – Roma

Lazio – Juventus

Milan – Sassuolo

Parma – Lecce

Torino – Inter

Venezia – Atalanta

SERIE A – 29^ GIORNATA – 21/03/27

Atalanta – Milan

Fiorentina – Genoa

Inter – Frosinone

Juventus – Como

Monza – Bologna

Napoli – Venezia

Parma – Lazio

Roma – Lecce

Sassuolo – Cagliari

Udinese – Torino

SERIE A – 30^ GIORNATA – 04/04/27

Cagliari – Napoli

Como – Fiorentina

Frosinone – Udinese

Genoa – Inter

Lecce – Lazio

Milan – Monza

Roma – Bologna

Sassuolo – Atalanta

Torino – Juventus

Venezia – Parma

SERIE A – 31^ GIORNATA – 11/04/27

Bologna – Venezia

Cagliari – Atalanta

Fiorentina – Milan

Frosinone – Genoa

Inter – Roma

Juventus – Lecce

Lazio – Torino

Napoli – Sassuolo

Parma – Como

Udinese – Monza

SERIE A – 32^ GIORNATA – 18/04/27

Atalanta – Udinese

Bologna – Cagliari

Como – Frosinone

Fiorentina – Parma

Milan – Napoli

Monza – Inter

Roma – Lazio

Sassuolo – Lecce

Torino – Genoa

Venezia – Juventus

SERIE A – 33^ GIORNATA – 25/04/27

Cagliari – Monza

Frosinone – Roma

Genoa – Sassuolo

Inter – Bologna

Juventus – Fiorentina

Lazio – Como

Lecce – Milan

Napoli – Udinese

Parma – Atalanta

Venezia – Torino

SERIE A – 34^ GIORNATA – 02/05/27

Atalanta – Juventus

Bologna – Fiorentina

Como – Inter

Lecce – Cagliari

Milan – Lazio

Monza – Venezia

Roma – Napoli

Sassuolo – Frosinone

Torino – Parma

Udinese – Genoa

SERIE A – 35^ GIORNATA – 09/05/27

Fiorentina – Roma

Frosinone – Atalanta

Genoa – Cagliari

Inter – Lecce

Lazio – Sassuolo

Napoli – Monza

Parma – Milan

Torino – Bologna

Udinese – Juventus

Venezia – Como

SERIE A – 36^ GIORNATA – 16/05/27

Bologna – Frosinone

Cagliari – Torino

Como – Atalanta

Juventus – Inter

Lazio – Udinese

Lecce – Fiorentina

Milan – Roma

Monza – Parma

Napoli – Genoa

Sassuolo – Venezia

SERIE A – 37^ GIORNATA – 23/05/26

Atalanta – Lecce

Fiorentina – Monza

Frosinone – Cagliari

Genoa – Bologna

Inter – Lazio

Parma – Juventus

Roma – Como

Torino – Napoli

Udinese – Sassuolo

Venezia – Milan

SERIE A – 38^ GIORNATA – 30/05/27

Bologna – Parma

Cagliari – Roma

Como – Genoa

Juventus – Frosinone

Lazio – Fiorentina

Lecce – Venezia

Milan – Udinese

Monza – Torino

Napoli – Atalanta

Sassuolo – Inter

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).