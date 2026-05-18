L’Altra posta: Mio padre. Un’altra donna.

La rubrica del Quotidiano… l’ Altra Posta: le vostre domande, le nostre risposte… il tema di oggi: Mio padre. Un’altra donna.

LE VOSTRE DOMANDE ALL’ALTRA POSTA: Mio padre. Un’altra donna.

Cara Altravoce, mia madre è morta tre anni fa. Cancro, sei mesi dalla diagnosi alla fine. Mio padre stava lì, ogni giorno, poi anche lui è rimasto solo in quella casa che conosco a memoria, con i suoi silenzi e le sue abitudini e l’odore di caffè alle sette e mezza del mattino. Ci ho pensato spesso, a lui solo. Mi dispiaceva. Poi ha conosciuto Rossella. Rossella ha sessantadue anni, è in pensione, coltiva il balcone e porta sempre qualcosa quando viene a cena.

Torta, vino, fiori. Una volta ha portato i fiori. Io li ho messi in un vaso e poi li ho buttati il giorno dopo, quando lei se n’è andata, come se potessero sporcare qualcosa. Ho cinquant’anni e odio la donna di mio padre. Anche se è brava, è stato durissimo scriverlo, ma sento che è il momento di tirare fuori le cose. Lei non è cattiva. Questa è la cosa che mi distrugge.

Se fosse cattiva, stupida, volgare, avrei un appiglio. Invece è gentile, discreta, non si mette in mezzo. Ride alle battute di mio padre con una naturalezza che mi fa venire voglia di alzarmi e andarmene.

Perché ride così? Chi le ha dato il permesso di ridere così? Quando la vedo seduta al posto di mia madre, nella cucina dove sono cresciuta, mi prende una rabbia infantile. Mi sembra un’intrusa. Mio padre dice che non vuole restare solo e che questa donna gli fa bene. Razionalmente lo capisco, ma emotivamente mi sembra un tradimento. Sono una donna adulta, realizzata con una sua famiglia. Lavoro. Ho una figlia di vent’anni. So perfettamente cos’è la gelosia, so riconoscerla, so che quello che sento non ha nessuna giustificazione morale. Eppure.

Come si accetta che un genitore abbia ancora diritto alla felicità, anche quando a noi fa male?



Una figlia combattuta