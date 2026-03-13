Tre “Job Day” in Calabria per 150 assunzioni nel settore turistico, Calabrese “Obiettivo stagione 2026 d’eccellenza”

CATANZARO (ITALPRESS) – Marzo sarà un mese ricco di opportunità per il mercato del lavoro in Calabria. La Regione, attraverso l’assessorato e il dipartimento Lavoro, imprese e aree produttive e la rete dei Centri per l’impiego regionali, promuove una serie di appuntamenti dedicati al reclutamento di personale in vista della stagione turistica 2026. Tre grandi realtà del settore alberghiero e turistico ù TH Resort & Spa, Serenè Resort e Valentour apriranno le porte ai candidati per coprire un totale di 151 posizioni lavorative. “Gli eventi – evidenzia l’assessore al ramo, Giovanni Calabrese – mirano a favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro in un settore strategico per l’economia del territorio. Questi tre appuntamenti di marzo dimostrano che i nostri Centri per l’impiego, con il coordinamento del dipartimento, sono ormai hub operativi capaci di supportare concretamente le grandi imprese e offrire ai cittadini opportunità reali di impiego regolare e qualificato. Il nostro obiettivo è garantire una stagione 2026 d’eccellenza, partendo proprio dalle competenze e dal lavoro dignitoso. E non finisce qui perché abbiamo in programma ulteriori Job Day, riguardanti altri settori, come trasporti e grande distruzione organizzata.”

Il ciclo di giornate di selezione si articolerà secondo il seguente calendario.

Lunedì 16 marzo (ore 9.30 – 16.00): TH Resort & Spa, in collaborazione con il Centro per l’impiego di Paola. L’evento si terrà presso la sede del resort in Contrada Fiuzzi a Praia a Mare (CS). Si ricercano 39 addetti. Lunedì 23 marzo (ore 9.30 – 16.00): Serenè Resort, in collaborazione con i Centri per l’impiego della Calabria, in particolare Catanzaro e Crotone. Il Recruiting Day si svolgerà a Catanzaro, sede della Cittadella Regionale (Sala Oro). Si ricercano 73 addetti. Lunedì 30 marzo (ore 9.30 – 16.00): Valentour, in collaborazione con il Centro per l’ipiego di Vibo Valentia. Le selezioni avranno luogo presso il Michelizia Tropea Resort, in Via Carmine n. 71 a Tropea (VV). Si ricercano 39 addetti.

Per ogni evento, i candidati interessati possono conoscere nel dettaglio i profili ricercati e inviare la propria candidatura consultando il portale istituzionale lavoro.regione.calabria.it nella sezione dedicata https://lavoro.regione.calabria.it/offerte-di-lavoro/recruiting-day s/. Le figure professionali spaziano tra i diversi settori dell’accoglienza: dal comparto food & beverage (cucina e sala) ai servizi di ricevimento e housekeeping. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione fondamentale per i professionisti del settore e per i giovani che desiderano intraprendere un percorso lavorativo nel turismo, all’interno di realtà consolidate e di prestigio operanti sul territorio calabrese.

