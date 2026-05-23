GP Canada, Russell vince la Sprint Race davanti a Norris e Antonelli

MONTRÈAL (CANADA) (ITALPRESS) – George Russell (Mercedes) vince la Sprint Race del Gran Premio del Canada, sesto quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota britannico, partito dalla pole, precede al traguardo – dopo 23 giri – il connazionale e campione in carica Lando Norris (McLaren), e il leader del Mondiale, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Scintille all’inizio della gara tra Russell e Antonelli, con l’azzurro che ha rischiato grosso per un sorpasso sul compagno di scuderia considerato dai commissari di gara lecito. In quarta piazza c’è l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri davanti alle Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton (sotto investigazione), rispettivamente quinto e sesto. Settimo Max Verstappen (Red Bull), ottavo Arvid Lindblad (Racing Bulls), nono Franco Colapinto (Alpine) e decimo Carlos Sainz (Williams). Qualifiche dalle ore 22 italiane, domani sul circuito di Montreal la gara lunga, sempre dalle 22.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

“È stata una bella gara, non è facile allungare sugli inseguitori. C’è stata una bella battaglia con Kimi e sono contento di essere con lui sul podio. Sapevo che Miami poteva essere una pista dura per me, la mia stagione sta ripartendo e sto tornando ad avere un buon passo gara”. Così il britannico George Russell (Mercedes) dopo il successo nella Sprint

“La gara è stata divertente, ho cercato di cogliere l’occasione e di sfruttare la lotta tra le Mercedes. Sono contento della seconda posizione”. Così il britannico Lando Norris.

“È stata una battaglia dura con Russell. Ho cercato di fare la mia mossa e sono stato spinto fuori, chiaramente poi ho fatto un errore in curva 8 e quello ha compromesso la mia gara”. Parla in questo modo il 19enne pilota bolognese Andrea Kimi Antonelli.

ORDINE D’ARRIVO

1. George Russell (Gbr) Mercedes in 28’50″951

2. Lando Norris (Gbr) McLaren a 1″272

3. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes a 1″843

4. Oscar Piastri (Aus) Mercedes a 9″797

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 9″929

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari a 10″545

7. Max Verstappen (Ned) Red Bull a 15″935

8. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls a 29″710

9. Franco Colapinto (Arg) Alpine a 31″621

10. Carlos Sainz (Esp) Williams a 36″793

11. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls a 1’01″344

12. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi a 1’01″814

13. Esteban Ocon (Fra) Haas a 1’04″209

14. Sergio Perez (Mex) Cadillac a 1’10″402

15. Nico Hulkenberg (Ger) Audi a 1’12″158

16. Lance Stroll (Can) Aston Martin a 1 giro

17. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac a 1 giro

18. Oliver Bearman (Gbr) Haas a 1 giro

19. Alexander Albon (Tha) Williams a 1 giro

20. Pierre Gasly (Fra) Alpine a 1 giro

21. Isack Hadjar (Fra) Red Bull a 3 giri

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 106 punti

2. George Russell (Gbr) Mercedes 88

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 63

4. Lando Norris (Gbr) McLaren 58

5. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 54

6. Oscar Piastri (Aus) McLaren 48

7. Max Verstappen (Ned) Red Bull 28

8. Oliver Bearman (Gbr) Haas 17

9. Pierre Gasly (Fra) Alpine 16

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 194 punti

2. Ferrari 117

3. McLaren 106

4. Red Bull 32

5. Alpine 23

6. Haas 18

7. Racing Bulls 15

8. Williams 5

9. Audi 2

10. Cadillac 0

11. Aston Martin 0

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).