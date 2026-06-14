Formula, Lewis Hamilton vince a Barcellona

Roma, 14 giu. (askanews) – La Ferrari risorge e lo fa sul circuito di Barcellona dove Lewis Hamilton conquista il primo Gp da quando corre per la Rossa (31 Gp). Per Sir Lewis e la Rossa il riscatto è servito dopo un lungo digiuno che durava dal Gp del Messico del 2024. Seconda piazza per Russell, sul podio, tutto britannico, anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Al giro 63 problemi e ritiro sia per Antonelli che per Leclerc. Fuori anche Stroll, Alonso,Albon, Hulkenberg, Bearman e Bottas. Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria.