MotoGP, Fernandez vince la Sprint ad Assen davanti a Ogura e Di Giannantonio. Martin in pole, Bezzecchi parte terzo

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Doppietta ad Assen per il team Trackhouse, che piazza le sue due Aprilia davanti a tutti nella sprint race del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Vince Raul Fernandez davanti al compagno di squadra Ai Ogura, ottimo terzo posto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati griffata VR46. Ai piedi del podio le Aprilia ufficiali, con Marco Bezzecchi quarto davanti a Jorge Martin. Seguono le Ducati di Marc Marquez e Francesco Bagnaia, rispettivamente sesto e settimo in seguito a una penalità per track limits nei confronti dell’italiano. A punti anche Enea Bastianini (Ktm Tech3), ottavo davanti a Pedro Acosta (Ktm).

ORDINE D’ARRIVO

1. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 20’05″310 alla velocità media di 176,2 km/h

2. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 0″362

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1″131

4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 2″161

5. Jorge Martin (Esp) Aprilia 4″591

6. Marc Marquez (Esp) Ducati 4″801

7. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 4″901

8. Enea Bastianini (Ita) Ktm 5″237

9. Pedro Acosta (Esp) Ktm 9″598

10. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 11″134

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

PILOTI

1. Marco Bezzecchi (Ita) 186 punti

2. Jorge Martin (Esp) 177

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) 164

4. Marc Marquez (Esp) 144

5. Ai Ogura (Jpn) 143

6. Pedro Acosta (Esp) 133

7. Francesco Bagnaia (Ita) 130

8. Raul Fernandez (Esp) 118

9. Fermin Aldeguer (Esp) 76

10. Alex Marquez (Esp) 67

COSTRUTTORI

1. Aprilia 279 punti

2. Ducati 269

3. Ktm 165

4. Honda 95

5. Yamaha 51

MARTIN IN POLE POSITION

Di Jorge Martin (Aprilia) la pole position nel Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo ferma il cronometro sul tempo di 1’30″812 e precede di 11 millesimi il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Dominio Aprilia con Marco Bezzecchi terzo (+0″033) e Raul Fernandez quarto (+0″103). Francesco Bagnaia prima delle Ducati ed è quinto a 0″118 davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Marc Marquez (Ducati) apre la terza fila ed è settimo a 0″319. Seguono Acosta (Ktm), Quartararo (Yamaha), Mir (Honda), Bastianini (Ktm Tech3) e Alex Marquez (Ducati Greisini).

GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’30″812

alla velocità media di 179.9 km/h

2. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’30″823

3. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’30″845

2^ fila

4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’30″915

5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’30″930

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’30″955

3^ fila

7. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’31″131

8. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’31″224

9. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’31″316

4^ fila

10. Joan Mir (Esp) Honda in 1’31″504

11. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1’31″604

12. Alex Marquez (Esp) NO TIME

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).