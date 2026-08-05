Hyundai apre gli ordini di Ioniq 6 N, prima berlina supersportiva 100% elettrica del brand

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai apre ufficialmente gli ordini in Italia di IONIQ 6 N, la nuova supersportiva 100% elettrica che ridefinisce il concetto di alte prestazioni nell’era dell’elettrificazione. Evoluzione della pluripremiata IONIQ 6, tra le berline più aerodinamiche al mondo, la versione N ne esalta il carattere con un design ancora più muscolare, un’aerodinamica funzionale alla performance e una dotazione tecnologica sviluppata per tracciare una nuova strada ed offrire il massimo coinvolgimento al volante. Il risultato è un’auto capace di coniugare due mondi: quello del comfort e della fruibilità nella guida di tutti i giorni con quello delle prestazioni da vera sportiva, affilata e pronta ad esprimere tutto il DNA Hyundai N tra i cordoli di un circuito, se si volesse. Progettata seguendo i tre pilastri della filosofia N – Corner Rascal, Racetrack Capability ed Everyday Sports Car – IONIQ 6 N nasce per riportare il guidatore al centro dell’esperienza di guida anche nell’era dell’elettrico. Non si limita a offrire prestazioni straordinarie, ma trasforma ogni accelerazione, ogni curva e ogni cambiata in un’esperienza coinvolgente, precisa e appagante. Forte dell’eredità di IONIQ 5 N, questa nuova proposta del costruttore coreano porta ancora più in alto la visione Hyundai delle alte prestazioni elettriche, un percorso già premiato a livello internazionale con il riconoscimento di “World Performance Car” ai World Car Awards 2026.

Cuore tecnologico di IONIQ 6 N è un powertrain 100% elettrico che eroga fino a 650 CV e 770 Nm, in grado di far scattare l’auto da 0 a 100 km/h in appena 3,2 secondi grazie anche alla presenza della funzione N Launch Control. I pneumatici Pirelli P Zero (275/35 R20) sviluppati in esclusiva per questo modello le permettono di arrivare ad una velocità massima di 257 km/h. Ma non si tratta solo di velocità o accelerazione, perchè IONIQ 6 N cattura ed appaga i palati più fini grazie ad una dinamica di guida che è di una categoria superiore rispetto a quanto visto finora. La cura ossessiva degli aspetti aerodinamici permette di avere caratteristiche tali da garantirle una tenuta di strada e stabilità alle alte velocità impensabili fino ad oggi. A esaltarne il coinvolgimento intervengono anche le innovazioni firmate N, ovvero la divisione sportiva di Hyundai: il sistema N e-Shift, che simula la presenza di un cambio doppia frizione di una vettura sportiva termica, l’amplificazione sonora N Active Sound+, oltre a N Grin Boost (per dare un overboost temporaneo di potenza), N Torque Distribution, N Drift Optimizer e N Track Manager per gestire le sbandate in maniera professionale, ovviamente in pista. Il sistema N Battery, con circuiti di raffreddamento indipendenti e modalità dedicate, garantisce prestazioni elevate e ripetibili anche nelle sessioni più prolungate di guida in pista.

Grazie all’architettura 800V della piattaforma E-GMP, oggi tra le soluzioni più avanzate del panorama automotive, IONIQ 6 N supporta la ricarica ultra-rapida in corrente continua (10-80% in circa 18 minuti), garantendo al contempo un’autonomia che arriva fino a 487 km nel ciclo combinato (WLTP), con un consumo di 18,7 kWh/100 km. Sintesi di studi ingegneristici e visione progettuale, IONIQ 6 N reinterpreta le proporzioni filanti di IONIQ 6 attraverso un linguaggio più deciso e funzionale, in cui ogni elemento contribuisce concretamente alle prestazioni: l’inedito alettone posteriore a collo di cigno, i passaruota allargati e i cerchi forgiati da 20″ ottimizzati dal punto di vista aerodinamico lavorano in sinergia per aumentare deportanza, stabilità e precisione alle alte velocità, mantenendo un valido coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di 0,27. A completare il carattere distintivo del modello contribuiscono la disponibilità dell’esclusiva livrea Performance Blue Pearl, l’assetto ribassato e i passaruota maggiorati, elementi che esprimono con forza il DNA sportivo del marchio N fin dal primo sguardo.

La gamma italiana di IONIQ 6 N si concentra su un unico, completo allestimento pensato per esprimere al meglio il carattere di questa supersportiva: batteria da 84 kWh, powertrain bimotore AWD da 650 CV (478 kW) e 770 Nm di coppia massima, con un listino di  78.000. Il posizionamento di IONIQ 6 N trova piena espressione in un equipaggiamento di serie estremamente completo. All’esterno, oltre ai cerchi forgiati da 20″, figurano i fari anteriori a matrice di LED (IFS), portellone posteriore elettrico, sospensioni a controllo elettronico (ECS), specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, vetri posteriori oscurati. A bordo, l’abitacolo riflette pienamente l’identità sportiva del modello con sedili sportivi N rivestiti in misto pelle e tessuto, sedute anteriori e posteriori riscaldabili, volante N riscaldabile con paddle per la frenata rigenerativa e pulsante N Grin Boost, pedaliera in metallo, climatizzatore automatico bi-zona, luce ambiente e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) interno ed esterno.

Sul fronte tecnologico, l’esperienza a bordo ruota attorno al quadro strumenti digitale SuperVision da 12,3″ e al sistema di infotainment con touchscreen da 12,3″ e navigazione integrata, con connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. A completare il pacchetto, Head-Up Display, Digital Key 2.0, sistema audio premium BOSE® a 8 canali con subwoofer e amplificatore, servizi telematici Bluelink e aggiornamenti software Over The Air (OTA). La sicurezza è garantita dall’intero ecosistema Hyundai SmartSense, che di serie comprende – tra gli altri – il sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti (FCA 2.0), il mantenimento attivo della corsia (LKA), il mantenimento al centro della carreggiata (LFA 2.0), il Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go (SCC 2.0), il riconoscimento attivo dei limiti di velocità (ISLA), il Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA) con Blind Spot View Monitor (BVM), il Surround View Monitor (SVM), il Remote Smart Parking Assist (RSPA 2.0), il Parking Collision Avoidance Assist (PCA) nelle versioni Reverse, Forward e Side, l’Highway Driving Assist 2 (HDA 2.0), il Driver Attention Warning (DAW), l’In Cabin Camera e il Rear Occupant Alert con sensore. L’allestimento è inoltre personalizzabile con il Plus Pack ( 4.000), che aggiunge alla citata dotazione i sedili sportivi N in pelle e Alcantara®, sedili anteriori ventilati, specchietti esterni digitali e tetto apribile elettrico con luci LED dedicate.

– Foto ufficio stampa Hyundai –

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