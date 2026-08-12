Annullato il concerto di Jovanotti a Barletta il 17 agosto

Milano, 12 ago. (askanews) – La notizia circolava da ore e aveva messo in allerta i fan, ma ora c’è la conferma: salta la data pugliese del “Jova Summer Party”. Il concerto di Jovanotti previsto per il prossimo 17 agosto nell’area dell’ex cartiera a Barletta è stato annullato a causa della non idoneità del sito che è emersa dopo gli esiti dei campionamenti effettuati dall’Arpa Puglia.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, è stata rilevata la presenza di amianto in alcuni punti dell’area che ospita una fabbrica dismessa e che era stata scelta per l’evento. Sulla questione è intervenuta anche l’Asl che ha chiesto ulteriori verifiche sotto il profilo sanitario prima di consentire l’accesso al sito non soltanto agli spettatori, ma anche ai lavoratori, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e al personale sanitario impegnato nell’evento.

La commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha dovuto prendere atto dei rilievi e il Comune ha avviato il procedimento previsto dalla normativa ambientale per la presenza di materiali contenenti amianto. E’ stato infatti ritrovato un pezzetto di amianto di circa 6-8 centimetri nei pressi dell’ingresso dell’ex sito industriale con il rischio che i 33mila partecipanti al concerto potessero calpestare altri pezzi di amianto nascosti nell’area, liberando pericolose fibre nell’aria.

Una complessa vicenda che ha visto diversi rimpalli di responsabilità e che alla fine ha portato alla cancellazione dell’evento perchè non ci sono stati i tempi tecnici per mettere in sicurezza l’area. E’ al vaglio delle autorità e degli organizzatori la possibilità di recuperare la data barlettana dello show di Jovanotti che potrebbe tenersi a Bari ma in un giorno diverso. “Stiamo verificando se esiste uno spazio a Bari che possa ospitare il Jova Summer il 19 settembre. Avremmo bisogno di qualche giorno per le verifiche. Se ci sarà una risposta positiva, i biglietti saranno validi per chi vorrà venire, mentre chi vorrà il rimborso potrà ottenerlo”, ha spiegato Maurizio Salvadori, amministratore delegato della Trident Concert, la società organizzatrice del maxi-evento.

Stasera Lorenzo Jovanotti, sarà sul palco a Montesilvano per il “Jova Summer Party”, dove avrà ospite anche Gianni Morandi, c’è da aspettarsi che dirà la sua su questa intricata vicenda.