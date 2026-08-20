Estradato dalla Spagna boss latitante della ‘ndrangheta, deve scontare 19 anni

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – L’Autorità Giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all’Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell’omonima cosca di ‘ndrangheta operante nella provincia reggina e con proiezioni nel Nord Italia e all’estero, Nei suoi confronti era pendente un mandato di Arresto Europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per associazione mafiosa, omicidio e armi.



L’uomo è rientrato in Italia scortato dagli agenti dell’Interpol e dai militari della Guardia di Finanza. Il boss è arrivato all’aeroporto di Roma Fiumicino con un volo proveniente da Madrid.

La fuga del capoclan, introvabile dal 2022, si è interrotta a fine giugno a Soria, un centro dell’entroterra spagnolo. Gli investigatori del Gico di Reggio Calabria e i colleghi della polizia spagnola lo hanno bloccato all’uscita di un ristorante, tradito dai movimenti delle persone a lui vicine.

Figura storica della criminalità organizzata calabrese, Paviglianiti è stato tra i protagonisti di primo piano della “seconda guerra di ‘ndrangheta” tra il 1985 e il 1991, quando si schierò al fianco della cosca De Stefano nello scontro di sangue contro i Condello.

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– Foto Ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).