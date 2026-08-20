Giochi Mediterraneo, Mattarella: siano speranza per futuro di pace e tolleranza

Roma, 20 ago. (askanews) – “Desidero anzitutto rivolgere gli auguri a tutti gli atleti delle ventisei nazioni di tre Continenti che si apprestano a gareggiare e che si sono preparati, in vista di questa prestigiosa competizione, con impegno, determinazione e spirito di sacrificio. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati, nei diversi ruoli, per organizzare questo importante appuntamento dello sport internazionale. Il motto scelto per questi giochi – ‘Embrace the future’ – esprime speranza. La speranza in un futuro che si vorrebbe di pace, sviluppo, tolleranza”. E’ quanto ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Quotidiano di Puglia, per rivolgere un saluto alla città di Taranto e a tutte le altre località della Puglia, che si apprestano a ospitare la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo.

“Il Mediterraneo è oggi attraversato da conflitti, violenze, crisi migratorie. L’impegno – ha proseguito il Capo dello Stato – va rivolto all’obiettivo di farlo tornare a essere fonte di civiltà, luogo del dialogo e del confronto, ambito di cooperazione internazionale e di solidarietà tra i popoli. I Giochi del Mediterraneo possono diventare, come si è augurato di recente Papa Leone XIV, ‘profezia di pace e fratellanza'”.