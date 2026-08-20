Giochi Mediterraneo, Mattarella: Taranto torni ad abbracciare il futuro

Roma, 20 ago. (askanews) – “Un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza intendo dedicare agli abitanti della storica città di Taranto – custode di un patrimonio storico, culturale, artistico di inestimabile valore – che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita: questi aspetti della loro condizione costituiscono un problema e, insieme, un impegno nazionale”. E’ quanto ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Quotidiano di Puglia, per rivolgere un saluto alla città di Taranto e a tutte le altre località della Puglia, che si apprestano a ospitare la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo.

“La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo manifesta il ruolo che la Città riveste nella Repubblica. L’augurio è che, a partire da questi giochi, Taranto torni ad ‘abbracciare il futuro'”, ha concluso il Capo dello Stato.