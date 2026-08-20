Jova Summer Party, data di Barletta verrà recuperata l’8 settembre a Bari

(Adnkronos) – “La data del Jova Summer Party prevista a Barletta lo scorso 17 agosto verrà recuperata a Bari il prossimo 8 settembre alla Darsena Marisabella”. Lo comunica in un post social l’organizzatore dell’evento Trindet Music. “I biglietti emessi per la data di Barletta restano validi per il nuovo appuntamento di Bari”. Mentre “chi desidera avere il rimborso e ha acquistato il biglietto online o presso i punti vendita potrà fare richiesta direttamente sulle piattaforme di riferimento di TicketOne, Ticketmaster e ciaotickets”.

I biglietti potranno essere rimborsati a partire dalle 16 del 20 agosto alle ore 23:59 del 3 settembre. “Dopo questa data i biglietti non potranno più essere rimborsati”. Trindent Music ringrazia poi “l’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale per la totale disponibilità e per l’assistenza, che ci ha permesso di poter riprogrammare questa nuova data in tempi rapidissimi”.

Il concerto di Jovanotti del 17 agosto a Barletta era stato annullato la scorsa settimana dopo il parere negativo della Commissione di Vigilanza, basato sulle rilevazioni Arpa che hanno individuato presenza di amianto nell’area dell’ex cartiera, venue scelta per la tappa pugliese del Jova Summer Party. La Asl aveva giudicato il sito non idoneo. Il sindaco Cosimo Cannito si era detto amareggiato, precisando di non aver avuto alcuna responsabilità sulla decisione.

“C’è una disposizione di legge – aveva dichiarato l’artista in un video social – perché pare che abbiano trovato alcuni frammenti di amianto nel terreno circostante, dove avremmo dovuto essere noi, e quindi la Asl ha deliberato che non si può suonare in quel posto. Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e, quindi, mi rimetto alla legge”.

L’artista aveva poi tagliato corto anche su possibili retroscena (“Mi arrivano voci che c’è uno scontro politico locale, ma io questo non lo so”) ed aveva espresso la sua amarezza per i fan: “Prendo atto con grandissimo dispiacere, perché so quanti di voi hanno prenotato alberghi. E’ un disagio e mi dispiace tantissimo. Mi dispiace per il mio pubblico, mi dispiace per le persone che avevano deciso di esserci, tantissime”.