Napoli, 44enne arrestato per maltrattamenti e stalking ai danni dell’ex moglie

NAPOLI (ITALPRESS) – Scritta minacciosa trovata sul pianerottolo di casa da una donna di 37 anni, madre di due figli di 13 e 10 anni. Un episodio che si inserisce, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, in una lunga sequenza di maltrattamenti, aggressioni e atti persecutori culminata con l’arresto dell’ex marito, un 44enne napoletano.

L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Giovanni a Teduccio per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, sia in flagranza differita sia in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli. Il 44enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.

La vicenda sarebbe iniziata dopo la separazione consensuale, sancita dal Tribunale civile di Napoli lo scorso luglio, al termine di un matrimonio dal quale sono nati i due figli. Secondo la denuncia della donna, l’ex marito non avrebbe accettato la fine della relazione e avrebbe iniziato a tempestare la 37enne di telefonate e messaggi, oltre a seguirla e a presentarsi nei luoghi da lei frequentati.

Il 28 agosto, dopo un tentativo di riavvicinamento che la donna ha spiegato di avere fatto “per i bambini”, la situazione sarebbe degenerata. Al rientro dal lavoro, avrebbe trovato l’ex marito in stato di ebbrezza. Dopo insulti e minacce, l’uomo l’avrebbe aggredita tirandole i capelli e colpendola al volto e alla testa. La donna sarebbe riuscita a fuggire e, rientrata più tardi con i figli, avrebbe subito una nuova aggressione.

L’uomo avrebbe inoltre danneggiato mobili e arredi dell’abitazione. La 37enne è stata medicata all’Ospedale Evangelico Betania per contusioni multiple, con una prognosi di due giorni, e il 29 agosto ha presentato denuncia, facendo scattare la procedura d’urgenza del Codice Rosso. Gli episodi, però, sarebbero proseguiti. Il 31 agosto l’uomo si sarebbe presentato sotto l’abitazione del padre della donna, dove lei si trovava con i figli, danneggiando il portone a calci e pugni. Poche ore dopo, intorno alle 3.30, avrebbe raggiunto la nuova abitazione della 37enne, colpendo la porta e rivolgendole, secondo la denuncia, pesanti minacce. Il 14 settembre l’avrebbe inoltre seguita per strada mentre rientrava a casa.

Il 23 settembre la donna aveva trovato la scritta minacciosa sul pianerottolo. Ieri, infine, il rientro a casa dopo il lavoro e la scoperta dell’appartamento completamente devastato: mobili distrutti, frigorifero rovesciato, tavolo e sedie capovolti e una statuetta di Padre Pio danneggiata. Dopo la nuova chiamata al numero di emergenza, i Carabinieri hanno accompagnato la donna in caserma e avviato le ricerche dell’ex marito. Nel frattempo il Gip aveva emesso un’ordinanza cautelare nei confronti del 44enne. Nel pomeriggio l’uomo si è presentato spontaneamente in caserma per la notifica del provvedimento ed è stato arrestato.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

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