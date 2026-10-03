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Formula 1, oggi le qualifiche del Gp del Bahrain – Diretta

| 3 Ottobre 2026 11:03 | 0 commenti

Formula 1, oggi le qualifiche del Gp del Bahrain – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 3 ottobre, tocca all’ultima sessione di libere e alle qualifiche del Gp del Bahrain in Malesia, sedicesimo appuntamento della stagione. Sul circuito di Sepang si riparte dalle buone impressioni lasciate dalla Ferrari di Charles Leclerc, la monoposto più veloce nelle seconde libere del venerdì davanti alla Red Bull di Isack Hadjar e alla McLaren di Lando Norris.  

 

Il Gran Premio è in programma domani alle 9 ora italiana. 

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