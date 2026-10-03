Marc Marquez vince la Sprint di MotoGp in Giappone, a Martin la pole

MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Marc Marquez vince la Sprint del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, in scena lungo il circuito di Motegi. Il pilota spagnolo su Ducati trionfa davanti a Diogo Moreira, che arriva quarto al traguardo ma beneficia della doppia penalità di una posizione comminata a Jorge Martin (Aprilia), retrocesso terzo, e a Enea Bastianini (Ktm Tech3), sceso al quarto posto. Marc Marquez riduce così a sette lunghezze il distacco dalla vetta della classifica iridata, occupata da Martin. Quinta piazza per l’Aprilia del team Trackhouse di Ai Ogura, davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, in sesta piazza. Da segnalare l’incidente al primo giro con coinvolti Alex Marquez (errore per lui in frenata), Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio: tutti e tre non hanno potuto proseguire la gara. Domani, alle 7 italiane, la gara lunga.

ORDINE DI ARRIVO

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 20’50″376 alla velocità media di 165,8 km/h

2. Diogo Moreira (Bra) Honda a 2″754

3. Jorge Martin (Esp) Aprilia 2″466*

4. Enea Bastianini (Ita) Ktm 2″508*

5. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 5″992

6. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 6″984

7. Johann Zarco (Fra) Honda 8″088

8. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 8″817

9. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 10″586

10. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati 11″129

*penalizzato di una posizione per track limits

CLASSIFICHE AGGIORNATE

PILOTI

1. Jorge Martin (Esp) 313 punti

2. Marc Marquez (Esp) 306

3. Marco Bezzecchi (Ita) 268

4. Pedro Acosta (Esp) 234

5. Fabio Di Giannantonio (Ita) 230

6. Ai Ogura (Jpn) 227

7. Raul Fernandez (Esp) 205

8. Alex Marquez (Esp) 158

9. Francesco Bagnaia (Ita) 156

10. Fermin Aldeguer (Esp) 115

COSTRUTTORI

1. Aprilia 449 punti

2. Ducati 444

3. Ktm 283

4. Honda 155

5. Yamaha 85

POLE MARTIN DAVANTI A MARC MARQUEZ, BEZZECCHI 4°

Jorge Martin aveva invece conquistato la pole position nelle qualifiche. Il pilota spagnolo dell’Aprilia, leader della classifica iridata, firma il miglior giro, in 1’42″371: partirà dalla prima casella in griglia davanti alla Ducati di Marc Marquez e alla Ktm di Pedro Acosta. Apre la seconda fila l’Aprilia di Marco Bezzecchi, quarto, che precede la Ducati Gresini di Alex Marquez e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. La Ktm Tech3 di Enea Bastianini scatterà dalla settima casella, in terza fila assieme all’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e alla Honda Lcr di Diego Moreira. La Ducati di Pecco Bagnaia comincerà invece dalla tredicesima posizione.

GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’42″371 alla velocità media di 168,8 km/h

2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’42″481

3. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’42″493

2^ fila

4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’42″530

5. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’42″546

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’42″628

3^ fila

7. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1’42″669

8. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’42″741

9. Diogo Moreira (Bra) Honda in 1’42″916

4^ fila

10. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’42″918

11. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’42″933

12. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’43″059

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).