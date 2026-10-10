Serie A, oggi Napoli-Frosinone – Diretta

1 minuto per la lettura
(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 ottobre, la squadra di Massimiliano Allegri ospita il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, noni in classifica a quota 7, vanno a caccia di punti pesanti per riscattare un avvio di stagione non esaltante. Dall’altra parte, i gialloblù dovranno dare continuità a un inizio di stagione sorprendente, che li vede sesti a quota 10 punti.
Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli sfiderà il Venezia in trasferta, mentre il Frosinone ospiterà il Sassuolo.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA