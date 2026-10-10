Vibo Valentia, finanzieri sequestrano 100 borse con marchi contraffatti

VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza del Gruppo di Vibo Valentia ha sequestrato 100 borse recanti marchi contraffatti individuate nel corso dei controlli eseguiti in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, che nel fine settimana hanno richiamato nel capoluogo vibonese un considerevole afflusso di cittadini e visitatori.

L’intervento si inserisce nel dispositivo di controllo economico del territorio predisposto dalle Fiamme Gialle vibonesi, intensificato in concomitanza con manifestazioni ed eventi caratterizzati da una significativa presenza di pubblico, circostanza che può rappresentare un’occasione particolarmente favorevole anche per la commercializzazione di prodotti illeciti. È proprio nell’ambito di tali attività che i finanzieri hanno individuato un soggetto intento alla commercializzazione di numerose borse che, per caratteristiche, segni distintivi e modalità di vendita, hanno attirato l’attenzione degli operanti.

Gli approfondimenti eseguiti sul posto hanno consentito di rinvenire gli articoli recanti marchi e segni distintivi riconducibili a note case di moda, risultati contraffatti, che erano destinati alla vendita approfittando anche della consistente presenza di persone nelle vie cittadine interessate dai festeggiamenti.

La merce è stata pertanto sottoposta a sequestro, mentre il responsabile è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di commercio di prodotti con segni falsi.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).