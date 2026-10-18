Serie A, oggi Juventus-Lazio 0-1 – Diretta

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 18 ottobre, allo Stadium si gioca Juventus-Lazio. I bianconeri, reduci dal successo in rimonta in Europa League contro il Celta Vigo (1-2), vanno a caccia di punti pesanti in ottica Champions contro i biancocelesti. A Torino la squadra di Gattuso, al momento terza in classifica a 16 punti (dopo i successi di ieri di Inter e Roma), è chiamata a dare continuità agli ottimi risultati di inizio campionato con un test importante e che potrebbe dare segnali sulle reali ambizioni della stagione.

Ecco le probabili formazioni di Juve-Lazio, in campo alle 20:45:

Juve (3-4-2-1) Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Sarr, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti (squalificato, in panchina ci sarà Domenichini)

Lazio (4-3-3) Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.

La partita di campionato tra Juventus e Lazio sarà visibile in diretta tv su Dazn e in streaming sull’app di Dazn.