Lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza di Catanzaro

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Complessivamente sono stati 36 i lavoratori in nero/irregolari scoperti (di cui 3 minori e 4 stranieri) nelle aree di Lamezia Terme, Catanzaro Lido e Soverato dalla Guardia di Finanza

CATANZARO – Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro, durante il mese di luglio e nelle prime settimane di agosto, ha passato al setaccio strutture turistico-ricettive, stabilimenti balneari ed esercizi commerciali ambulanti. L’attività di controllo è stata ulteriormente rafforzata lungo le principali arterie stradali e in prossimità dei luoghi maggiormente interessati dalla movida estiva con l’impiego di oltre 440 pattuglie.

Per quattro attività commerciali che avevano impiegato manodopera irregolare o in nero sono scattate sanzioni. Complessivamente sono stati 36 i lavoratori in nero/irregolari scoperti (di cui 3 minori e 4 stranieri) nelle aree di Lamezia Terme, Catanzaro Lido e Soverato.

Potenziati anche i controlli all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. I finanzieri, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito 26 verifiche in materia valutaria e doganale intercettando oltre 230mila euro in contanti e sanzionando 6 persone.

Sul fronte della tutela del made in Italy, sono stati sequestrati oltre 230.000 prodotti (tra cui orologi contraffatti, giocattoli, profumi e cosmetici non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza prodotti), denunciate 2 persone e segnalate amministrativamente altre 7.

Per quanto riguarda il contrasto del traffico di sostanze stupefacenti sono stati 15 gli interventi effettuati con il sequestro di circa 1,3 chili di droga. Inoltre, in collaborazione con la Sezione aerea della Guardia di finanza di Lamezia Terme, i baschi verdi del Gruppo di Catanzaro hanno individuato vaste piantagioni di canapa indiana, realizzate su alcuni appezzamenti di terreno e nascoste da alti rovi e dalla fitta vegetazione. L’attività operativa ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 500 piante di altezza variabile. La vendita al dettaglio della marijuana ottenuta dalla successiva essiccazione avrebbe fruttato oltre 400mila euro.

L’azione di contrasto all’economia sommersa e all’evasione fiscale è stata sviluppata attraverso 151 controlli sulla regolare emissione di scontrini e ricevute fiscali,rilevando irregolarità nel 30% dei casi per 44 esercizi commerciali.

Infine, l’attività posta in essere dalla componente Antiterrorismo e Pronto impiego dei Gruppi di Catanzaro e di Lamezia Terme, impiegata nel controllo economico del territorio, ha permesso di individuare 28 infrazioni al Codice della strada, elevando sanzioni successivamente oblate per importi pari a circa 16.000 euro.