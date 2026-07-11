Magna Graecia tra star globali e anima calabra

3 minuti per la lettura

SOVERATO (CATANZARO) – Presentata la 23esima edizione del “Magna Graecia Film Festival”, ideato e diretto da Gianvito Casadonte, in programma dal 26 luglio all’1 agosto a Soverato. Il cartellone della kermesse, illustrato nell’ambito di una conferenza stampa, si presenta come al solito ricchissimo di ospiti e di eventi, tanto cinema, cultura, attualità politica, salute e sport. Tra gli ospiti, star nazionali e internazionali da Kevin Spacey e Can Yaman e mostri sacri come Lino Banfi.

«Il Magna Graecia Film Festival nasce da un’idea semplice: fare della cultura un motore di crescita, di confronto e di sviluppo, accessibile a tutti senza mai pagare un biglietto – ha evidenziato Gianvito Casadonte – In ventitré anni abbiamo costruito relazioni internazionali senza mai perdere il legame con il nostro territorio. La presenza di Kevin Spacey e degli altri grandi protagonisti di questa edizione conferma che anche dal Sud è possibile costruire un progetto capace di parlare al mondo e che la Calabria è una terra dove si può produrre cultura generando nuove relazioni e opportunità».

«A Soverato è nato un sogno – ha dichiarato il sindaco della città Daniele Vacca – che, nel corso di ventitré anni, è cresciuto fino a diventare una realtà riconosciuta a livello nazionale e internazionale».

Roberto Cosentino, direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, ha sottolineato come il Magna Graecia Film Festival sia parte integrante di un percorso che mira a posizionare la Calabria tra le destinazioni più attrattive e ricercate, in grado di esaltare, i punti di forza e i talenti su cui investire per valorizzare le nostre straordinarie risorse.

Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission, ha evidenziato quanto sia importante sostenere il Magna Graecia Film Festival. «Un Festival longevo ed autorevole – ha sottolineato – con una direzione artistica che ha sempre presentato un’immagine positiva della Calabria». All’incontro di presentazione hanno partecipato, tra gli altri, anche i consiglieri regionali Emanuele Ionà, presidente della Commissione Cultura, e Marco Polimeni, presidente della Commissione Anti-‘ndrangheta. Le Colonne d’Oro che saranno assegnate durante il festival, sono state realizzate dal Brand Gb Spadafora. L’attore e produttore statunitense Kevin Spacey sarà il grande protagonista di questa nuova edizione, lo ha annunciato il direttore artistico Gianvito Casadonte, comunicando l’assenza della già annunciata Sharon Stone, impegnata sul set di un film. Spacey sarà il gran finale di questa edizione del festival, arrivando sul palco del lungomare di Soverato nella serata di sabato 1 agosto dove intratterrà una conversazione con la giornalista Silvia Bizio.

Il legame tra il Festival e il territorio si rinnova con Sguardi di Calabria, la rassegna dedicata alle produzioni realizzate in Calabria o firmate da autori e autrici calabresi. Realizzata in collaborazione con la Calabria Film Commission, la rassegna Bella come il Cinema propone una selezione di opere sostenute dalla Fondazione che raccontano la Calabria come luogo di ispirazione, produzione e narrazione cinematografica. Tra gli ospiti ci saranno anche Isabella Ferrari, Roberto Vecchioni, Irene Maiorino, Giulia Michelini e molti altri, “madrina” sarà l’attrice Fotinì Peluso.

Il Magna Graecia Festival continua a mantenere viva la propria missione, scoprire e valorizzare le opere prime e seconde, accompagnando le nuove generazioni di registi e interpreti accanto ai grandi protagonisti del cinema mondiale. Ci sarà la sezione Documentari, curata da Antonio Capellupo, mentre quella internazionale è affidata a Silvia Bizio. Le serate saranno condotte da Carolina Di Domenico e Marco Maccarini. Accanto al programma cinematografico, gli appuntamenti di Magna Graecia Sport, Magna Graecia Book e Magna Graecia Salute. L’edizione 2026 introduce i Dialoghi sulla Giustizia, uno spazio permanente dedicato al confronto tra magistratura, avvocatura, accademia e società civile.

Torna anche il Magna Grecia Food Fest, progetto culturale ed enogastronomico del Dipartimento Agricoltura della Regione dedicato alla valorizzazione delle eccellenze calabresi. Ci sarà l’omaggio a Ettore Scola, presidente onorario del Festival, nel decennale della scomparsa.