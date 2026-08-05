incidente a Montalto Uffugo: Due feriti nello scontro tra un furgone e un’auto

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Incidente in via Madonna delle Grazie, nello scontro tra un furgone e un’auto feriti i conducenti dei mezzi. La strada al momento è interrotta al traffico.

Un incidente stradale si è verificato oggi, mercoledì 5 agosto 2026, intorno a mezzogiorno in via Madonna delle Grazie a Montalto Uffugo. Nel sinistro – uno scontro quasi frontale tra un furgone e un’automobile – sono rimasti coinvolti i rispettivi conducenti: un uomo alla guida del furgone e una donna al volante della vettura. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lattarico, gli agenti della Polizia Municipale di Montalto Uffugo, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per prestare le prime cure ai due automobilisti e accertarne le condizioni.

ANCHE L’ELISOCCORSO SUL LUOGO DELL’INCIDENTE A MONTALTO UFFUGO

Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso, giunto sul posto; tuttavia, fortunatamente, non si è reso necessario il trasporto d’urgenza in elicottero ed è stato sufficiente l’intervento di un’ambulanza. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti. I veicoli coinvolti occupano infatti gran parte della carreggiata all’altezza di una curva, rendendo complesse le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.