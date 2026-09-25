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Nuovi arrivi all’Università della Calabria, dove ESN Cosenza ed EUPeace hanno dato il benvenuto agli studenti e alle studentesse erasmus che trascorreranno il loro periodo nell’ateneo rendese.

Con lo scoccare del nuovo anno accademico, tra l’arrivo delle nuove matricole e l’inizio dei corsi, l’Università della Calabria ha dato il benvenuto, ancora una volta, a tutti gli studenti in mobilità a Rende provenienti da altri Paesi. Un inizio senza dubbio molto diverso per gli studenti erasmus e internazionali, che si ritrovano in un territorio del tutto nuovo, con una lingua che probabilmente conoscono poco e la sensazione di non riuscire ad integrarsi completamente. Ad accoglierli in questa nuova esperienza, l’associazione studentesca ESN Cosenza, la quale ha come obiettivo primario proprio quello di far sentire a casa tutti gli studenti che sono lontani dal proprio Paese.

Il 24 settembre 2026, l’associazione ha inaugurato il nuovo anno accademico con la Welcome Conference (conferenza di benvenuto), per accogliere ufficialmente tutti i nuovi arrivati. Un’occasione che ha permesso loro di iniziare a intraprendere i primi passi sul territorio cosentino e universitario, dandogli inoltre l’occasione di stringere le prime amicizie e vivere le prime esperienze. «Il nostro obiettivo è quello di stare il più vicino possibile ai nuovi studenti, erasmus e internazionali, attraverso l’ascolto e il comprendere appieno le esigenze di tutti e tutte», ha dichiarato Mariarita Caputo, presidente dell’associazione cosentina.

LA COLLABORAZIONE TRA ESN COSENZA ED EUPEACE PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE

Lo scopo della conferenza è stato quello di orientare gli studenti erasmus alle attività che ESN Cosenza ha in serbo per loro: tra viaggi, attività locali e feste, tutti avranno modo di vivere a 360° gradi l’esperienza erasmus e il territorio calabrese. La conferenza è stata in collaborazione con EUPeace, l’Università Europea per la Pace, la Giustizia e le Società inclusive, che ha come scopo principale quello di fornire ai cittadini del futuro competenze e conoscenze per costruire una società più giusta. Come delegato dell’EUPeace, il professore Michele Galluccio, docente associato nel dipartimento di Biologia e Scienze della Terra, che ha spiegato agli studenti presenti l’importanza della coesione interpersonale per un futuro più radioso.

«Quest’occasione è una fantastica opportunità per stringere contatti, per conoscere persone e per essere coinvolti nel cambiamento del mondo, a partire dalle piccole città sino ad arrivare a quelle grandi», ha dichiarato Galluccio durante la conferenza. Un pomeriggio di grande arricchimento collettivo, che ha dato la possibilità ai nuovi arrivati di far muovere i primi passi all’interno della comunità studentesca e del territorio circostante; in particolar modo grazie al supporto dell’associazione ESN Cosenza e a EUPeace che s’impegnano costantemente nel far sentire ogni studente erasmus a casa propria, anche quando quest’ultima è a chilometri di distanza.