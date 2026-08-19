In Sila con Cracco e Cortellesi e la cucina diventa un rito

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«LA SILA è magnifica»: parola di Paola Cortellesi. Una Panda 4×4 che sobbalza su una strada di montagna, il finestrino abbassato, l’odore di sottobosco che entra prima ancora di arrivare a destinazione.

Comincia così, in mezzo alla Sila cosentina, il viaggio che apre la seconda stagione di Dinner Club. E’ andata in onda nell’ormai lontano 2023. E’ il format Amazon Prime Video con Carlo Cracco al volante, letterale e narrativo, e Paola Cortellesi nel ruolo della scettica da convertire.

La regola del programma non cambia: si viaggia in coppia, si dorme dove capita, un tetto d’auto, una tenda, poco altro. «Un’esperienza provante – dichiarò la Cortellesi – perché quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto davvero. Abbiamo attraversato il fiume, abbiamo raccolto funghi, abbiamo fatto trekking» e si arriva a tavola solo dopo aver guadagnato ogni boccone.

La Sila, per Cortellesi, è terra sconosciuta. L’altopiano sopra Camigliatello si apre con una battuta di caccia ai funghi porcini, prosegue tra i boschi fino a Longobucco e chiude, fuori dal perimetro dell’altopiano. Una tappa sulla costa degli dei, a Tropea, dove la cipolla rossa, dolce, quasi disarmante, diventa l’ultima prova prima del ritorno.

La scelta della Sila non è casuale. È un territorio che incarna molte delle contraddizioni del Sud: bellezza naturale straordinaria, tradizioni radicate, ma anche isolamento, spopolamento, difficoltà a valorizzare le risorse. Cracco e Cortellesi non cadono nella trappola del folklore: non cercano il “tipico” per esotizzarlo, ma provano a comprenderlo, a restituirne la complessità. In mezzo, la vera materia del racconto: le patate ‘mpacchiuse cotte dentro il pane, la soppressata, il vino di montagna, la pasta ripiena delle feste.

E poi lei, la ‘nduja, che con la Sila ha poco a che fare ma che in Calabria non manca mai. C’è spazio anche per un episodio più duro da raccontare a tavola. La frittola di maiale, il paiolo in cui bolle ogni parte del maiale – comprese le orecchie, che Antonio Albanese, in puntata, apprezzerà senza troppi complimenti – fino alla quadara che chiude la lavorazione. Del maiale, è noto, non si butta mai via niente. Lo sa anche Cracco, che lo dice con la naturalezza di chi lo considera ovvio. Cortellesi, con altrettanta naturalezza, ammette che serve coraggio anche solo per avvicinare il naso alla pentola.

Le “antiche confraternite” evocate nel titolo della puntata sono il contrappunto religioso e comunitario di questo viaggio: la Calabria che cucina come atto collettivo, tramandato più che insegnato, dove il cibo si lega a processioni e ricorrenze prima ancora che a una ricetta scritta. È il registro in cui Cracco si muove più a suo agio, quello della cucina povera che diventa cerimonia.

L’ironia bonaria diventa il vero personaggio ricorrente del programma e che a Cortellesi, va detto, non fa ridere allo stesso modo. Perché se la Sila smonta uno dopo l’altro i pregiudizi culinari dell’attrice, quelli sulla frittola, sulla ‘nduja, sul peperoncino spinto oltre ogni misur, resta un solo ingrediente che lei non riesce proprio a mandare giù: le battute di Cracco. Glielo dice in faccia, con l’affetto un po’ spazientito di chi vuole bene a qualcuno e per questo non gli risparmia la verità: «Grande chef, ma le battute no». Lui, per tutta risposta, promette che prima o poi le capirà. Il pubblico, nel frattempo, ha riso con e di entrambi.