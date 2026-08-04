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CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Il concerto di Gaia al Palmeto di Schiavonea, in programma oggi, martedì 4 agosto alle 22, è un appuntamento capace di intercettare un pubblico trasversale. Non solo fan consolidati, ma anche curiosi e turisti attratti da una proposta musicale che unisce immediatezza pop e raffinate contaminazioni culturali.

Al centro della scena, c’è un’artista che ha fatto della propria identità ibrida un punto di forza. Gaia Gozzi, cresciuta tra Italia e Brasile, porta sul palco un immaginario sonoro che supera i confini geografici. Nelle sue canzoni convivono ritmi latini, pulsazioni urban e una scrittura pop che resta accessibile senza mai risultare banale. È proprio questa tensione tra radici e contemporaneità a rendere il suo live particolarmente coinvolgente.

La dimensione dal vivo amplifica ulteriormente questa cifra stilistica. Il concerto è costruito come un flusso continuo, quasi cinematografico, in cui ogni brano si lega al successivo senza soluzione di continuità. Le percussioni calde, le linee di basso profonde e le chitarre leggere disegnano un paesaggio sonoro che invita al movimento, mentre la voce di Gaia – elastica, espressiva, capace di passare dal sussurro all’esplosione – diventa il vero filo conduttore della serata.

Non mancheranno i momenti corali, quelli in cui il pubblico si trasforma in un’unica voce. “Sesso e Samba”, vero fenomeno radiofonico dell’ultimo anno, promette di essere il picco emotivo del live: un brano che, più di altri, sintetizza l’anima festosa e sensuale del progetto artistico di Gaia. Ma accanto ai singoli più noti, spazio anche a passaggi più intimi, dove emerge una dimensione cantautorale spesso meno visibile ma centrale nel suo percorso. La scenografia, essenziale ma curata, lascia spazio al corpo e al movimento.

Gaia abita il palco con naturalezza, alternando coreografie fluide a momenti di maggiore staticità, quasi a voler sottolineare le diverse anime del suo repertorio. Il risultato è uno spettacolo che non si limita all’esecuzione musicale, ma diventa esperienza immersiva. In questo contesto, il Palmeto di Schiavonea si conferma location ideale. Il mare a pochi passi, l’aria calda di agosto, la luce che lentamente lascia spazio alla notte: tutti elementi che contribuiscono a costruire un’atmosfera sospesa, perfetta per accogliere una proposta artistica che vive di vibrazioni e suggestioni.

L’appuntamento di oggi del concerto di Gaia si inserisce così in una stagione estiva che, a Corigliano Rossano, continua a investire sulla musica dal vivo come leva culturale e turistica. E il live di Gaia, con la sua energia inclusiva e contemporanea, sembra avere tutte le carte in regola per trasformarsi in uno di quei concerti destinati a restare nella memoria collettiva di chi c’era. In un panorama pop spesso diviso tra leggerezza e ricerca, l’artista riesce a tenere insieme entrambe le dimensioni, costruendo un’identità sonora coerente e riconoscibile.

Il live del Palmeto si muove proprio in questa direzione. Non è soltanto una sequenza di brani, ma un racconto emotivo che attraversa temi come il desiderio, l’identità, il corpo e la libertà. La sensualità evocata nei suoi pezzi non è mai fine a sé stessa, ma diventa cifra espressiva, linguaggio, modo di stare sulla scena. E dal vivo questo aspetto si amplifica, trasformandosi in un dialogo continuo con il pubblico. Gaia parla a un pubblico giovane, ma non esclusivamente: il suo è un pop inclusivo, capace di mettere insieme linguaggi diversi e pubblici differenti.