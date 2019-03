COTRONEI (CROTONE) - Emergenza incendio a Cotronei dove questa notte, intorno alle ore 3.30, tre squadre dei vigili del fuoco di Crotone, Petilia Policastro e San Giovanni in Fiore, sono intervenute in località Villaggio Palumbo per un incendio che ha coinvolto uno stabile di circa 2000 metri quadrati.

All'interno della struttura erano ubicati una serie di negozi, di cui cinque sono andati completamente distrutti dalle fiamme. Le squadre intervenute, all'arrivo sul posto, hanno trovato l'incendio in stato avanzato, pertanto, hanno prima proceduto ad estinguere le fiamme per limitare i danni ed evitare che venissero coinvolte altre strutture in un secondo tempo, invece, i vigili del fuoco hanno messo a segno degli interventi tesi a bonificare l'intera zona coinvolta dall'incendio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Petilia Policastro e Cotronei.