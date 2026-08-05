Baby K, Paci, Gabbani, Brancale: parte il Crotone Summer fest

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CROTONE – Dal 5 al 9 agosto il Piazzale Ultras diventerà il cuore pulsante della città grazie al Crotone Summer Fest, cinque serate di musica dal vivo completamente gratuite. Un appuntamento pensato per trasformare uno dei luoghi simbolo dell’estate crotonese in una grande arena sotto le stelle, dove incontrarsi, cantare, ballare e condividere emozioni.

La formula è semplice e vincente: ingresso libero, inizio concerti alle 21.30, un cartellone capace di parlare linguaggi diversi e di mettere insieme generazioni differenti. Dai nostalgici degli anni Duemila ai fan del cantautorato pop, dagli amanti delle contaminazioni internazionali fino a chi segue le nuove sonorità urban. Ognuno troverà la propria colonna sonora. È questa la forza della rassegna: unire pubblici diversi in un’unica, grande festa cittadina.

Ad aprire il festival, il 5 agosto, sarà Teenage Dream – Nostalgic Universe. E’ il fenomeno che negli ultimi anni ha riempito piazze e palazzetti in tutta Italia riportando sul palco l’immaginario musicale dei primi anni Duemila. Non si tratta del classico concerto, ma di uno show immersivo che punta tutto sul coinvolgimento diretto del pubblico. Un enorme karaoke collettivo che riporta in vita hit pop, sigle televisive, colonne sonore di film cult e canzoni che hanno segnato l’adolescenza di un’intera generazione. Un viaggio nella memoria recente, tra ironia e divertimento, capace di far cantare a squarciagola migliaia di persone.

Il giorno successivo, il 6 agosto, l’atmosfera cambierà ritmo con Roy Paci e il suo Fiesta Global Tour 2026. Trombettista, cantante, compositore e produttore, Roy Paci è una delle figure più dinamiche e trasversali della musica italiana. La sua cifra artistica nasce dall’incontro tra ska, reggae, jazz, sonorità mediterranee e influenze latine, in un continuo dialogo tra culture e tradizioni. Il suo live è energia pura: una festa senza confini in cui il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo, trascinato da fiati potenti e groove irresistibili.

Il 7 agosto sarà la volta di Serena Brancale, che porterà a Crotone il suo Sacro Tour. Cantante, polistrumentista e compositrice, Brancale è considerata una delle voci più originali della nuova scena italiana. Il suo percorso musicale intreccia jazz, nu soul, R&B e tradizione mediterranea, costruendo un sound raffinato ma accessibile, capace di parlare tanto agli appassionati quanto al grande pubblico. Sul palco non mancheranno i brani del progetto Sacro e le canzoni che l’hanno fatta conoscere a livello nazionale, come Anema e Core, Qui con me e Al mio paese. Una serata che si annuncia intensa, elegante, ma allo stesso tempo coinvolgente.

L’8 agosto toccherà a Francesco Gabbani, tra i cantautori più amati degli ultimi anni. Con il suo Live Tour 2026 porterà in scena uno spettacolo ricco di energia e immediatezza. Vincitore del Festival di Sanremo sia tra le Nuove Proposte sia nella categoria Big, Gabbani ha conquistato milioni di ascoltatori grazie a una scrittura capace di raccontare il presente con ironia e profondità, senza rinunciare a melodie che restano in testa. I suoi brani, diventati vere e proprie colonne sonore per il pubblico italiano, accompagneranno una serata all’insegna del canto corale e della partecipazione.

Gran finale il 9 agosto con Baby K e il suo Ohbaby Tour. Tra le artiste più rappresentative del pop-urban italiano, Baby K ha firmato alcune delle hit più trasmesse degli ultimi anni, dominando classifiche radiofoniche e piattaforme digitali. Il suo stile, riconoscibile e internazionale, mescola pop, rap, dance e sonorità latine in uno show dinamico e ritmato. Una chiusura pensata per far ballare il Piazzale Ultras fino all’ultima nota, in un crescendo di energia e divertimento.

Il Crotone Summer Fest 2026 si presenta così come uno degli eventi di punta dell’estate calabrese. Per cinque sere Crotone si trasformerà in una capitale della musica dal vivo, con il mare a fare da sfondo e il cielo estivo a incorniciare le luci del palco. Un invito aperto a tutti: portare un amico, una famiglia, la propria storia e lasciarsi trasportare dal ritmo. Perché, almeno per qualche notte, sarà la musica a dettare il tempo dell’estate.