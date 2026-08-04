Stand up comedy e il mito a “Balenando in burrasca”

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Da oggi all’11 agosto torna all’Arena del Lungomare di Pellaro l’ottava edizione del Balenando in Burrasca Festival, la rassegna organizzata da Adexo APS

REGGIO CALABRIA – Cinque serate, sei spettacoli, artisti provenienti da alcune delle più interessanti realtà del teatro contemporaneo italiano. Un unico filo conduttore: raccontare il valore dell’umanità. E farlo attraverso linguaggi diversi, capaci di far sorridere, emozionare e riflettere.

«Crediamo che la qualità sia la migliore forma di rispetto verso il pubblico. È questo l’obiettivo che guida ogni edizione del festival», dichiara Antonio Aprile, direttore organizzativo del festival. Da oggi all’11 agosto torna all’Arena del Lungomare di Pellaro l’ottava edizione del Balenando in Burrasca Festival, la rassegna organizzata da Adexo APS. Un cartellone capace di attraversare generi e pubblici: teatro civile, teatro dei miti, teatro canzone, stand up comedy e spettacoli dedicati alle famiglie.

Ad aprire il festival, oggi, ore 21.30, sarà Spice Boulevard, una originale Theatrical Live Experience con Thekla De Marco, Francesco Canale, Domenico De Lorenzo e Nino Amodeo, insieme all’Urban Voice Street Choir. Un viaggio tra teatro, narrazione e suggestioni sonore, in cui lettere provenienti da ogni parte del mondo diventano il punto di partenza di una storia fatta di emozioni, ricordi e incontri. Il 5 agosto alle 21.30 spazio al teatro dei miti con Clitennestra. Diretto e interpretato da Paolo Cutuli (produzione Dracma) con l’aiuto regia di Andrea Naso, che rilegge uno dei personaggi più controversi della tragedia greca con uno sguardo contemporaneo, ironico, pop e sorprendente.

Il 7 agosto alle 21.30 arriverà uno degli appuntamenti più intensi del cartellone: per la prima volta a Reggio Calabria va in scena KR70M16 – Naufragio senza nome, ultima produzione della pluripremiata compagnia Scena Verticale, scritto e diretto da Saverio La Ruina che lo interpreta assieme a Dario De Luca e Cecilia Foti. Lo spettacolo affronta il tema delle migrazioni e del diritto alla memoria, restituendo identità a chi il mare ha inghiottito senza lasciare neppure un nome. La giornata del 10 agosto sarà dedicata a due pubblici diversi, ma accomunati dal valore del racconto. Alle 19 andrà in scena Mata e Grifone. Alle 21.30, invece, Renata Falcone, accompagnata dalle musiche dal vivo di Domenico Bucarelli, porterà sul palco Di sola andata, intenso intreccio di teatro reading e musica.

A chiudere la programmazione estiva del festival, martedì 11 agosto alle 21.30, sarà la stand up comedy di Simonetta Musitano con Cerco solo divertimento, uno spettacolo ironico che arriva a Reggio Calabria in un tour che sta attraversando l’Italia, provocatorio e profondamente contemporaneo che affronta stereotipi, identità e contraddizioni del nostro tempo con sarcasmo e autoironia.