Arriva lo Strega Comanda Summer di Francesca Michielin

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FARÀ tappa anche in Calabria lo Strega Comanda Summer, il tour estivo della cantautrice Francesca Michielin. Il nome prende ispirazione dall’ultimo singolo dell’artista che si intitola appunto Strega comanda.

Nella nostra regione Francesca Michielin si esibirà questa sera, 19 agosto, in Piazza Santa Maria della Minerva a Stelletanone di Laureana di Borrello (Reggio Calabria). La tournée è partita dopo il successo del concerto-evento all’Arena di Verona e del nuovo progetto discografico. L’artista arriva tra festival e rassegne estive con uno spettacolo che unisce i grandi successi del suo repertorio insieme ai nuovi brani e ai successi più ascoltati.

Al termine degli impegni estivi, Francesca Michielin tornerà dal vivo anche nei teatri con una nuova serie di concerti prevista per l’autunno.

Francesca Michielin sale sul palco in formazione trio, accompagnata dalle musiciste Giorgia Canton (tastiere, chitarra, voce) e Sofia Volpiana (violoncello). Insieme danno vita a un concerto suggestivo e dai toni delicati ma potenti. I brani del nuovo album “Magia Bianca” vengono eseguiti per la prima volta live.

La fiaba raccontata da “Magia Bianca” lancia un importante messaggio di libertà, un invito a non farsi condizionare da pregiudizi e a vivere inseguendo i propri ideali, lontani da un rassicurante ma opprimente conformismo.