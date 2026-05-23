L’Altra posta: Il raffinato retrogusto del fallimento del cadere senza rete di protezione

LA NOSTRA RISPOSTA

«Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Che oggi, quasi certamente, sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia?».

Scusami ma leggendoti in testa mi è entrata subito la divina Vanoni, e no, non è per sminuire. Scrivi benissimo del fallimento. Così bene che quasi non fa male. Non sembra vero. Ecco il punto. Quando il fallimento diventa letteratura, e il tuo lo è, qualcosa scivola via. La vergogna che descrivi è vera, ne sono sicura. Ma la vergogna vera non trova le parole così in fretta.

La vergogna vera ti fa restare zitta per mesi, ti fa cambiare marciapiede, ti fa rispondere “bene, tutto bene” non come tattica di autodifesa ma perché non hai ancora capito cosa è successo. Io non me le racconto neanche più le volte che ho fallito e sono state tante, in amore soprattutto. Relazioni che oggi si definiscono “tossiche” una volta erano sbagliate e basta, nel lavoro, nelle amicizie, con i soldi. Come scrivi tu, nelle piccole e grandi cose. Sono un segno di terra, una vergine vestale, ho la perfettite nel Dna, fallire non era nei programmi.

Eppure. È successo. E sono ancora qui. Ammaccata, ferita, con le ginocchia sbucciate. Ma qui. Eh già. So riconoscere il momento in cui qualcuno inizia a raccontare una storia difficile e nel raccontarla la addomestica. Non è disonestà. È sopravvivenza. È quello che facciamo tutti con le cose che ci hanno fatto davvero male: ci costruiamo attorno una narrazione che regga, che abbia un senso, che possiamo portare in giro senza crollare a metà frase.

Tu scrivi che il fallimento non è romantico, non è ispirazionale. E poi scrivi una cosa bellissima e lo rendi, romantico e ispirazionale. Un esercizio di stile, appunto.

Non te lo rimprovero. Lo faccio anche io. Spesso e volentieri, anche qui, ora. Quello che mi chiedo, però, è se esista uno spazio prima della scrittura. Prima che il dolore diventi racconto. Uno spazio in cui non c’è ancora niente di utile da dire, niente di trasmissibile, niente che valga una rubrica su una rivista. Una lettera su un giornale. Solo il fatto bruto di aver sbagliato, di non sapere ancora perché, di non avere la distanza giusta per chiamarlo con un nome. Forse quella è la parte che non raccontiamo mai davvero. Non perché siamo disoneste.

Ma perché lì, in quel punto, non ci sono parole. E noi, che le parole le usiamo per mestiere, lì restiamo senza strumenti. E il silenzio fa più paura del fallimento stesso. Due consigli al volo, un libro e un film, notissimi, te li do anche se non li hai chiesti, ma sono qui che mi premono tra pollice e indice. Olive Kitteridge di Elizabeth Strout. Non è un romanzo sul fallimento nel senso classico. È qualcosa di peggio: è una donna che ha fatto quasi tutto nel modo sbagliato e lo capisce tardi, quando cambiare è difficile e forse inutile.

La grande bellezza di Sorrentino. Jep Gambardella ha scritto un romanzo a trent’anni e non ne ha scritto un altro. Ha scelto di frequentare i salotti invece di lavorare. Se ne rende conto e al contrario di Olive Kitteridge non ha nessuna intenzione di cambiare