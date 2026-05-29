L’Altra posta: La donna che non sapeva fare il sugo, anatomia di un pranzo della domenica

La rubrica del Quotidiano… l’Altra Posta: le vostre domande, le nostre risposte… il tema di oggi: La donna che non sapeva fare il sugo, anatomia di un pranzo della domenica

LE VOSTRE DOMANDE ALL’ALTRA POSTA: La donna che non sapeva fare il sugo, anatomia di un pranzo della domenica

Cara Altravoce ho un problema che non è enorme ma è un problema, da più di tre anni ho una felice relazione con un ingegnere (no, non è questo il problema). È gentile, è intelligente, mi ama, e quando siamo soli insieme sono convinta di aver fatto la scelta giusta. Poi arriva la domenica ed è il giorno. Pranzo fisso, ogni settimana, inamovibile come un appuntamento medico a casa sua, dai suoi. La mia famiglia vive in un’altra città, piuttosto lontano. La cucina di sua madre inizia a lavorare il sabato sera. Ragù, polpette, lasagne, arrosto. Sua sorella porta i dolci. La cognata apparecchia.

Io arrivo e non so mai bene dove mettere le mani, nel senso letterale: loro hanno già fatto tutto, seguendo un copione che esiste da prima che io nascessi. Lavoro tanto, spesso troppo, nel senso che ci sono settimane in cui la cena è un’app di delivery e il weekend è un concetto teorico. Non sono brava in cucina non perché non ci abbia mai provato, ma perché non mi interessa abbastanza da volerci investire tempo ed energia. Questo, nella vita normale, non è mai stato un problema. Nella famiglia del mio compagno è un problema enorme, anche se nessuno lo dice in modo diretto. Tutto passa attraverso la battuta, la risatina, l’allusione. La battuta di sua madre è sempre la stessa, con variazioni minime.

«Povero il mio figliolo, con te andrà a letto affamato», oppure «Meno male che c’è la mamma, almeno uno mangia come si deve». Lui ride. Sempre. Con quella risata un po’ imbarazzata di chi è nel mezzo e non vuole scegliere. Ho quasi trentacinque anni, un lavoro che mi piace e mi assorbe, una vita costruita in un certo modo. Non mi sembra di chiedere molto se pretendo di essere rispettata così come sono. Il punto è che mi sento svalutata in modo molto preciso. Non so come uscire da questa cosa. Non voglio perdere lui. Ma non voglio nemmeno continuare ad arrivare a casa la domenica sera con quello strano peso allo stomaco, quella sensazione di essere stata giudicata e trovata mancante. Cosa faccio?

Una donna non cuciniera