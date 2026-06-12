L’Altra posta: Sono uscita dalla chat di classe e il mondo continua a girare comunque

La rubrica del Quotidiano… l’Altra Posta: le vostre domande, le nostre risposte… il tema di oggi: Sono uscita dalla chat di classe e il mondo continua a girare comunque

LE VOSTRE DOMANDE ALL’ALTRA POSTA: Sono uscita dalla chat di classe e il mondo continua a girare comunque

Cari voi, sono uscita dalla chat di classe di mia figlia di 7 anni un martedì mattina di ottobre, alle 7.23, quando qualcuno ha scritto «buongiornoooo a tuttiii» con quattro punti esclamativi tre cuoricini e bacetti vari mentre io stavo ancora cercando di ricordare il mio nome. Ho messo il telefono sul tavolo, ho guardato mia figlia mangiare i cereali. Ho pensato: una di noi due deve salvarsi. Ero io e sono uscita. Il primo giorno senza chat di classe è stato come togliersi un elastico dai capelli dopo otto ore. Una specie di sollievo fisico, quasi indecente. Il secondo giorno ho scoperto che esistono le notifiche silenziose. Che avrei potuto semplicemente smettere di guardare, che tecnicamente non dovevo uscire. Che avevo fatto una cosa irreversibile e teatrale quando bastava un gesto molto più piccolo.

Ma ormai ero fuori. La chat di classe è un luogo dello spirito prima ancora che dello schermo. È un posto dove alle 23.15 di un giovedì qualcuno scrive «domani serve la cartellina RIGIDA non quella morbida» e automaticamente siete in quarantotto a fissare il soffitto con la stessa espressione. È il posto dove si discute per trentadue minuti se il regalo di Natale per la maestra debba essere una pianta o un libro, e poi qualcuno propone un buono Amazon e scende il silenzio, come quando si dice una parolaccia a messa. Io in quel posto non ero brava. Rispondevo in ritardo, o non rispondevo, o rispondevo la cosa sbagliata.

Una volta ho scritto “ok” a una raccolta fondi per la gita senza accorgermi che stava ancora circolando una discussione molto seria sulla destinazione. Ho offeso tre madri senza saperlo. Me lo hanno perdonato con una freddezza che mi fa ancora impressione. Amo mia figlia, ma non voglio che la sua scuola diventi la mia comunità obbligatoria. Sono antisociale o semplicemente stanca? Ah ho scoperto che le feste di compleanno esistono ancora anche se non partecipi alla chat. Arrivano gli inviti lo stesso. Non so come. Forse i bambini si parlano ancora di persona, che è una cosa che mi commuove.



La donna che lasciava le chat