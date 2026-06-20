L’Altra posta: Ho un disturbo bipolare, il problema non è la malattia

La rubrica del Quotidiano… l’Altra Posta: le vostre domande, le nostre risposte… il tema di oggi: Ho un disturbo bipolare, il problema non è la malattia

LE VOSTRE DOMANDE ALL’ALTRA POSTA: Ho un disturbo bipolare, il problema non è la malattia

Cara Altravoce, la mia non è una lettera, ma un racconto di vita. Ho trentasei anni, un lavoro che riesco a tenere, un gatto che si chiama Micio e una diagnosi che porto con me da undici anni. Disturbo bipolare di tipo uno. L’ho detto ad alta voce così poche volte che ancora mi fa un effetto strano. Il disturbo bipolare non è l’umore che cambia perché è lunedì. Non è essere un po’ su e un po’ giù. È stare benissimo in un modo che spaventa, è fare cose di cui poi non capisci la logica, è spendere in tre giorni quello che non hai, è scrivere messaggi alle tre di notte convinta che siano importanti, urgenti, bellissimi.

E poi è il contrario. In mezzo ci sono i farmaci, i controlli, la psichiatra, i periodi lunghi di stabilità in cui quasi mi dimentico di essere malata. Quasi. Il problema non è la malattia. La malattia è mia, la conosco, ci lavoro. Il problema sono gli altri. Non gli altri in senso ostile. Non i nemici. Gli altri sono mia madre che abbassa la voce quando ne parla al telefono. Il collega che dopo averlo saputo mi ha guardata diversamente. Il tizio che frequentavo due anni fa e che mi ha detto, con tono quasi dispiaciuto per me: ma quindi sei pericolosa? No. Non sono pericolosa. Sono stanca.

Sono stanca di dover fare la versione rassicurante di me stessa proprio nei momenti in cui sto peggio. Di dover spiegare che no, non sono pericolosa, che sì, prendo le medicine, che no, non è colpa di un trauma, che sì, posso lavorare, che no, non è una fase. Di dover gestire le loro reazioni mentre sto già gestendo le mie. È un lavoro doppio e non lo paga nessuno. La cosa che fa più male non è nemmeno il giudizio esplicito. È il giudizio sottile, quello che si nasconde nella premura eccessiva e nel silenzio. Ho una diagnosi psichiatrica e questo, nel 2026, significa ancora portare qualcosa che la gente non sa dove mettere.

Significa essere guardata a volte come se fossi un problema da gestire invece che una persona che ha un problema. Significa che quando racconto di me stessa c’è sempre un momento in cui valuto, consciamente, ogni volta, se dirlo o no, a chi, in che misura. È una piccola negoziazione continua tra l’onestà e l’autoprotezione. Non chiedo pietà. Non la voglio. Chiedo che la il giudizio sparisca. Stamattina mi sono alzata e stavo bene. Ho fatto il caffè, ho guardato Micio sul davanzale, ho pensato a questa lettera che volevo scrivere da mesi. Non so come starò la settimana prossima. Ma questa mattina stavo bene, e ho deciso che bastava per cominciare.