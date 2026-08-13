Massi caduti sulla spiaggia del Cannone: cinque feriti a Tropea

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TROPEA (VIBO VALENTIA) – Momenti di paura in mattinata sulla spiaggia del Cannone, a Tropea dove alcuni massi si sono staccati dal costone roccioso che sovrasta l’arenile. L’episodio è avvenuto intorno alle 11. I massi e i detriti sono precipitati verso la spiaggia e il mare. I massi di maggiori dimensioni sono fortunatamente finiti in acqua, mentre altro materiale ha raggiunto direttamente la spiaggia, provocando momenti di forte paura tra i bagnanti presenti.

Nella caduta sono rimaste coinvolte cinque persone, che hanno riportato contusioni ed escoriazioni. Per uno dei feriti si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per ulteriori accertamenti e cure.

L’episodio dei massi ha immediatamente riacceso l’attenzione sulle condizioni del costone e sulla sicurezza della spiaggia del Cannone, una delle spiagge più frequentate della costa vibonese, particolarmente affollata in questi giorni di agosto.

La caduta improvvisa del materiale roccioso ha trasformato in pochi istanti una normale mattinata d’estate in una situazione di grande apprensione. Restano da chiarire le cause del distacco e le eventuali condizioni di rischio dell’area.