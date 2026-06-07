Occupazione abusiva di alloggi scolastici occupati nel Casertano, 11 denunce e sgomberi

1 minuto per la lettura

Undici persone denunciate per occupazione abusiva di alloggi scolastici nel Casertano, sgomberato uno degli alloggi dalla Polizia provinciale

CASERTA – Undici persone denunciate, quindici occupanti identificati e un alloggio immediatamente liberato. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia Provinciale di Caserta negli alloggi di servizio annessi a diversi istituti scolastici della provincia, destinati originariamente ai custodi. I controlli hanno interessato sei appartamenti nei comuni di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Alife, Piedimonte Matese e Aversa, nell’ambito di un’attività finalizzata al recupero e alla tutela del patrimonio pubblico.

Secondo gli accertamenti, gli immobili sarebbero stati occupati senza titolo da parenti di ex custodi deceduti da anni. In cinque alloggi sono state identificate complessivamente quindici persone, mentre un appartamento è stato sgomberato e chiuso nell’immediatezza. Le verifiche hanno inoltre portato alla luce presunti allacci abusivi alle reti elettriche e idriche delle scuole. Nonché l’assenza di qualsiasi pagamento per l’utilizzo degli immobili.

Nel corso delle ispezioni sono emerse anche criticità igienico-sanitarie, con la presenza di cinque minori e di una donna in gravidanza, circostanza che ha determinato l’intervento di Asl e servizi sociali. Accertate inoltre irregolarità nella detenzione di animali, con il sequestro di un cane. Le indagini hanno evidenziato anche casi di occupanti proprietari di altri immobili e veicoli. Al termine dell’operazione sono scattate undici denunce e sono state avviate le procedure per il recupero degli alloggi al patrimonio scolastico provinciale.