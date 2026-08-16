Montalto Uffugo, anziano non rientra a casa: Ritrovato ferito

1 minuto per la lettura

Anziano scomparso a Montalto Uffugo ritrovato in località “Mangi e Bevi” tra le rocce ”, ferito alla testa.

Momenti di forte apprensione nella mattinata di oggi, 16 agosto 2026, a Montalto Uffugo per la scomparsa di un uomo originario di Paola, di cui si erano perse le tracce dopo essersi allontanato da casa. L’allarme è scattato quando i familiari non l’hanno visto rientrare e non sono riusciti a mettersi in contatto con lui. In particolare il figlio, preoccupato per il prolungato silenzio del padre, si è messo subito alla ricerca ed ha individuato il padre in località Mangia e Bevi di Montalto Uffugo.

L’ANZIANO È STATO RITROVATO A MONTALTO UFFUGO

L’uomo è stato ritrovato riverso sopra un grosso masso, con una vistosa ferita alla testa che perdeva sangue, presumibilmente a causa di una caduta accidentale o di un malore improvviso. Sul luogo del ritrovamento sono prontamente intervenuti i volontari del gruppo locale di Protezione Civile di Montalto Uffugo, a supporto delle operazioni di messa in sicurezza e i sanitari del 118 giunti con un’ambulanza e l’elisoccorso di Cosenza. Potrebbe essere necessario dunque il trasferimento in ospedale in elisoccorso.