Papa Francesco visita la Calabria

Il 21 giugno 2014 Papa Francesco giunge in visita in Calabria per una giornata che per l’intera regione avrà un profilo storico. una giornata intensa durante la quale il Pontefice ha scomunicato la ‘ndrangheta e gli ‘ndranghetisti ma ha anche visitato l’Hospice, i sacerdoti e il carcere di Castrovillari riservando un momento privato ai familiari del piccolo Cocò Campolongo vittima della violenza criminale della ‘ndrangheta, ucciso a soli tre anni assieme al nonno e alla compagna e i cui resti sono stati poi dati alle fiamme all’interno dell’auto della coppia.

Oltre 200mila persone sono accorse nell’area ex Insud nei pressi di Sibari per partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta dal Pontefice. Manifestando tutto il calore di una terra ferita ma devota e pronta al riscatto rispetto alle crudeltà di una piccola minoranza violenta e criminale. Poi in serata il ritorno a Roma non prima di un “dolce” fuori programma.