Scontro tra due auto in Salento, morte due persone

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LECCE – Due persone sono morte nella notte in un incidente stradale sulla Provinciale 17 tra Salice Salentino e Veglie (Lecce). Si tratta di marito e moglie, rispettivamente di 51 anni e di 47 anni.

A quanto si apprende le persone morte nell’incidente, entrambe di Nocera Superiore (Salerno). Viaggiavano in direzione Porto Cesareo a bordo di una Fiat Panda quando si sono scontrate con una Mercedes condotta da un 41enne di San Pietro Vernotico, proveniente dalla opposta direzione di marcia.

Per estrarre i corpi dall’abitacolo della Panda sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il 41enne conducente dell’altra macchina, ferito, è stato trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Sul posto dell’incidente, per i rilievi, i militari della Stazione di Salice Salentino e un equipaggio della sezione Radiomobile.