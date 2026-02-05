Alleanza Assicurazioni accelera la trasformazione industriale

Genova, 5 feb. (askanews) – Alleanza Assicurazioni, storica compagnia del gruppo Generali, accelera la trasformazione industriale e innova il modello di business con l’insurbanking. Alla Convention 2026 “Next To The Future”, che si è svolta ai Magazzini del Cotone di Genova, dove la compagnia è stata fondata nel 1898, davanti ad una platea di mille persone tra manager, consulenti e personale di sede e oltre 9 mila collegate da 28 sale cinematografiche italiane, Alleanza Assicurazioni ha presentato i risultati 2025 e le linee strategiche del nuovo anno all’insegna del progetto “Next”, la trasformazione industriale della compagnia con il consolidamento della partnership di insurbanking con Banca Generali. Nel 2025 Alleanza ha consolidato la propria performance. I Premi Vita complessivi hanno raggiunto gli 11,2 miliardi, la Raccolta Netta ha superato il miliardo grazie al contributo positivo di tutti i canali distributivi, e la Nuova Produzione si è attestata a oltre 7 miliardi, trainata dalla rete diretta agenziale. Nell’assicurazione Danni, in particolare, la Raccolta Premi è cresciuta dell’11% superando i 240 milioni, con un forte sviluppo nel comparto Salute. “Il 2025 – commenta Giancarlo Fancel, Country Manager & Ceo di Generali Italia – è stato un anno molto positivo per la creazione di valore, per la crescita che abbiamo avuto nei Danni e per la crescita che abbiamo avuto nel Vita. Rimaniamo solidamente come primo assicuratore nel Paese con quasi 11 milioni di clienti. Noi abbiamo ovviamente in Alleanza una delle compagnie del gruppo Generali Italia che in questo contesto ha un ruolo assolutamente di rilievo grazie appunto alla splendida rete dei nostri oltre 10 mila consulenti”. Il 2026 per Alleanza segnerà un passaggio cruciale attraverso l’innovazione del modello di business per abilitare “Next”, il progetto che sta già consentendo alla compagnia di ampliare l’offerta per i clienti integrando servizi bancari e soluzioni assicurative in un’unica piattaforma di consulenza patrimoniale.”Noi – spiega Davide Passero, Ceo di Alleanza Assicurazioni e Country Chief Marketing & Product Officer di Generali Italia – abbiamo lanciato già il 9 ottobre scorso questo progetto e oggi entriamo nella fase esecutiva. Quindi oggi a Genova parte l’Execution che significa capire che i confini tra il settore bancario e il settore assicurativo sono sempre più labili e quindi se le banche fanno assicurazioni, le grandi assicurazioni devono fare anche finanza. Vuol dire abilitare, fare investimenti sulle nostre persone e soprattutto avere la consapevolezza che fornire un’alternativa di conto corrente ai nostri clienti significa non tanto offrire un nuovo prodotto ma dargli uno strumento di utilizzo quotidiano. Quindi far diventare Alleanza una buona abitudine quotidiana per i nostri clienti e da questo quindi rafforzare la relazione con i nostri clienti”.